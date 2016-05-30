徽商期货：沪胶将在万元关口徘徊

标题新闻：伊朗和中国下月将签订30亿美元合约，提高伊朗阿巴丹炼厂产能－伊朗迈赫尔通讯社
伊朗迈赫尔通讯社援引伊朗石油部副部长Abbas Kazemi 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
以下内容节选自5月30日的《期货日报》：
4月21日，沪胶主力1609合约创出年内高点13670元/吨，之后一路下行，上周已接近万元关口，累计下跌25%。主要原因是前期多项利好转为利空。
天胶主产国天气已由极度干旱转为降雨增多。5月初以来，泰国东北部和南部天胶产区先后出现有效降雨，旱情得到缓解。处于同一纬度的越南也开始降雨。由此，天胶供应预期由不足转为过剩，现货商的采购热情降温。
据贸易商反馈，近月船货仍有接货，天胶价格也比较抗跌，但是远月船货买盘力度不佳，与近月价格的贴水幅度有加大的趋势，说明商家和下游看跌未来价格。(完)
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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)
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