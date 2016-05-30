《中国已公布新股发行上市日程表》--5月30日

新股发行 ------------------------------------------------------------------------------------- 网上申购日 证交所 公司名称 申购代码 发行量(万股) 发行价(元) 市盈率(倍) 主承销商 缴款日 5/30 深 三德科技 300515 2,500 8.57 22.98 国泰君安 6/1 5/31 沪 小康股份 780127 14,250 *5.81 *18.19 中信建投 6/2 ----------------------------------------------------------------------------------- 暂缓发行 深 奥赛康 300361 5,546.6 72.99 67 中金公司 -- 暂缓发行 深 宏良股份 002720 3,710 16.18 15.25 华龙证券 -- ----------------------------------------------------------------------------------- 新股上市: ----------------------------------------------------------------------------------- 上市日 证交所 公司名称 股票代码 上市量 发行价(元/股) 市盈率(倍) 主承销商 5/30 深 恒泰实达 1,906 11.73 22.98 银河证券 5/30 深 天顺股份 1,868 7.70 19.77 广州证券 -- 沪 三 棵 树 2,500 15.94 18.09 中信证券 -- 深 久 之 洋 3,000 22.50 22.98 西南证券 -- 沪 中国核建 52,500 3.47 15.60 中信建投 -- 沪 上海沪工 2,500 10.09 22.98 广发证券 -- 深 环球印务 2,500 7.98 22.99 招商证券 注: 1.本表包括新股发行及上市。 2.*代表有更新。(完) (发稿 林琦; 审校 曾祥进)