方正中期期货：中国工业品期货指数尚未脱离下行轨道

以下内容节选自5月30日的《期货日报》：

上周，中国期货市场监控中心工业品期货指数（CIFI）仍旧以下跌为主。CIFI周初大跌，后半周有所好转，逐步回升。截至上周五，CIFI收于654.27点，当周最高上冲至669.22点，最低下探至639.38点，全周跌幅为1.77%。从指数走势看，CIFI未脱离下行轨道。

上周，下跌的品种居多，黑色系跌幅居前，焦炭以6.85%的跌幅占据首位，铁矿石和焦煤的跌幅均超过5%。能源化工品种紧随其后，除了甲醇和动力煤，均收跌。而有色金属铜逆势大涨，其他金属则小幅抬升。

6月至关重要，一是关注美联储是否会加息，二是关注英国退欧公投是否成功。无论加息还是退欧，全球经济、大宗商品市场都将受到冲击。综合考虑，短期内，CIFI难有起色。(完)

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