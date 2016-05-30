《香港报摘》--经济日报5月30日

* 要闻版头条：

--第六批通胀挂钩债券（iBond 6） 明日（周二）开售，由于近日股市无惊喜，今年抽iBond人数或再创新高达70万人，中两手机会料仅达40%左右。拟持有至到期（2019年）的投资者，将可以＂零手续费＂认购，冀每手三年赚690港元。

* 其他：

--摩根大通私人银行亚洲股票主管徐纪优（Guillaume Chatain）表示，中国政府高官对未来经济及政策走向的看法不一致，引致市场非常困扰，股市波动性大增，这是中资股今年表现未如理想的主要原因，加上环球市场充斥各种风险，相信今年中资股只能维持于区间波动。

--广发证券 预测，深港通可能于6月后宣传推出。公司续指，深港通业务基于深交所新一代系统，该系统拟于2016年5月初上綫第一批，故作出上述预期。（完）

注：路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性。

台湾报摘

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