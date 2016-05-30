《香港报摘》--信报5月30日

--有中资投行的期货商品交易主管引述中证监消息指出，上海期货交易所与旗下上海国际能源交易中心，已在港申请自动化交易服务（ATS）牌照，原计划上海今年推出首只原油期货后，可以在本港同步推出市场，下一步则为铁矿石期货。由于现时在港没有交易平台，所以届时会要求港交所 提供平台。