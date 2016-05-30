《香港报摘》--信报5月30日

标题新闻：伊朗和中国下月将签订30亿美元合约，提高伊朗阿巴丹炼厂产能－伊朗迈赫尔通讯社
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* 要闻版头条：
--有中资投行的期货商品交易主管引述中证监消息指出，上海期货交易所与旗下上海国际能源交易中心，已在港申请自动化交易服务（ATS）牌照，原计划上海今年推出首只原油期货后，可以在本港同步推出市场，下一步则为铁矿石期货。由于现时在港没有交易平台，所以届时会要求港交所 提供平台。
* 其他：
--港交所 全方位打击＂壳股＂，计划在未来九个月内，接连推出多项谘询，打算在上市阶段、上市后监管，以及退市机制三方面入手。其中，最受市场关注的是涉及创业板的谘询，计划在今年底前推出。
--去年天鸽互动 透露有意分拆秀场及卡拉OK等非核心娱乐业务上市，公司首席营运官麦世恩预计，2018年或以前在A股上市，会进行IPO而非选择借壳上市，故近日中证监收紧A股借壳上市，对分拆进度不会有影响。（完）
注：路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性。
台湾报摘
中国报摘
香港报摘 (整理 梁慧仪; 审校 林高丽)
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MBS:抵押贷款支持证券 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
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