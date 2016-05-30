《香港报摘》--其他报纸重要消息5月30日

* 明报：

--南海控股 旗下大地影院去年票房增长47%至22.1亿元人民币，近期更获阿里影业 入股。集团总经理于欣表示，今年预计观影人次按年增长逾40%，超过1亿人次，票房目标为30亿元。公司可能参与投资阿里影业的电影。

* 苹果日报：

--黑客入侵银行股票户口个案激增。据了解，曾有股票户口遭盗用的渣打（香港）基于安全考虑，计划第三、四季强制要求客户在网上股票交易界面时，进行双重认证，须输入一次性短讯密码。

* 星岛日报：

--中式饮食集团稻香控股 行政总裁梁耀进表示，因应市道欠佳，该公司开店亦趋向审慎，料中港两地净开店三至五间，并指在香港商场的分店租金未有回落，加租幅度甚至达双位数。

* 东方日报：

--中资背景的钜派投资集团今年初收购港商汉红后，正式来港拓展财富管理业务，该集团香港分公司总经理周成指，香港分公司专为有配置海外资产需求的内地客户服务，有信心今年生意额达60亿元人民币。

* 文汇报：

--华为 迁出深圳事件风波未平之际，另一家大型电讯公司中兴通讯 亦传出外迁消息。深圳市长许勤昨日回应企业外逃传闻时表示，相关传言并不属实，但补充指企业将部分生产业务安排在其他地方，这是企业发展的需求。（完）