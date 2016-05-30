国际油市：油价上涨，美国夏季需求高峰季拉开帷幕

“油价距每桶50美元不远，尽管有消息称，加拿大一些油砂生产业者计划重启生产，”澳新银行周一称。

尽管加拿大石油产量如预期上升，但澳新银行表示，由于旺盛需求导致上周末美国石油库存大幅下降420万桶，至5.37亿桶，美国WTI原油价格仍存在支撑。

交易商称，美国夏天的驾车汽油需求旺季正式开始，是季节性需求上升的主因。夏季驾车高峰期通常在周一的阵亡将士纪念日开始。

美国原油产量降至每天877万桶，为2014年9月以来最低，而且较2015年6月高峰下跌8.77%。

全球油市中，布兰特原油期货受尼日利亚供应中断事件影响而获得支撑，武装分子对石油管线发动一系列袭击，导致该国石油产量降至逾20年低点。

市场将关注本周在维也纳召开的石油输出国组织(OPEC)会议，但多数分析师预计会议不会做出什么可导致产量变化的决定。(完)

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