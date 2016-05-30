台湾财政：明年度(2017)政府岁出不致达到2兆(万亿)以上--主计长

标题新闻：伊朗和中国下月将签订30亿美元合约，提高伊朗阿巴丹炼厂产能－伊朗迈赫尔通讯社
伊朗迈赫尔通讯社援引伊朗石油部副部长Abbas Kazemi 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
路透台北5月30日 - 台湾行政院主计长朱泽民周一表示，目前初估明年(2017)的总预算案中，岁出的金额不会增加至2兆(万亿)台币以上，因为对明年岁入的估计较为保守。
朱泽民在立法院接受质询时表示，日前行政院已发文各单位，对既有已通过的预算，应尽快实现，并配合政府创新、就业和分配的目标。
〞用以缓济急的方式。〞他说。
他表示，先前行政院已决定，对政府的支出和债务余额将控制在一定范围内，尤其是〞政府债务成长率不高于过去三年GDP的成长率〞，因此政府的公共支出仍将可以成长，不致萎缩。
因此，朱泽民称，即便目前经济成长低迷，但尚未有追加预算的打算，因为政府的财政还是紧俏一点。
至于今年的经济成长情况，他表示，目前政府估计今年的经济成长率是1.06%，〞假如没有外生的变数，预期可以达到的。〞
台湾主计总处周五连续第三次下修今年的经济成长率至1.06%，仍保住〞1%〞。官方认为经济虽仍低迷，但见复苏曙光；部分分析师认为经济最坏已经过去，对央行的降息预期略见分歧。
2016年台湾中央政府总预算中，岁入估1兆8,446亿台币、岁出1兆9,982亿台币，岁出入差短1,535.7亿台币。(完) (记者 高洁如; 审校 曾祥进)
伊朗迈赫尔通讯社援引伊朗石油部副部长Abbas Kazemi 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
MBS:抵押贷款支持证券 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英 文报导全文,请点选