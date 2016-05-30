台湾财政：明年度(2017)政府岁出不致达到2兆(万亿)以上--主计长

路透台北5月30日 - 台湾行政院主计长朱泽民周一表示，目前初估明年(2017)的总预算案中，岁出的金额不会增加至2兆(万亿)台币以上，因为对明年岁入的估计较为保守。

朱泽民在立法院接受质询时表示，日前行政院已发文各单位，对既有已通过的预算，应尽快实现，并配合政府创新、就业和分配的目标。

〞用以缓济急的方式。〞他说。

他表示，先前行政院已决定，对政府的支出和债务余额将控制在一定范围内，尤其是〞政府债务成长率不高于过去三年GDP的成长率〞，因此政府的公共支出仍将可以成长，不致萎缩。

因此，朱泽民称，即便目前经济成长低迷，但尚未有追加预算的打算，因为政府的财政还是紧俏一点。

至于今年的经济成长情况，他表示，目前政府估计今年的经济成长率是1.06%，〞假如没有外生的变数，预期可以达到的。〞

台湾主计总处周五连续第三次下修今年的经济成长率至1.06%，仍保住〞1%〞。官方认为经济虽仍低迷，但见复苏曙光；部分分析师认为经济最坏已经过去，对央行的降息预期略见分歧。