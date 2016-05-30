台湾汇市：台币兑美元早盘走贬，受叶伦谈话影响短线视外资动向

路透台北5月30日 - 台币兑美元 周一早盘走贬。汇银人士表示，受美国联邦准备理事会(FED)主席叶伦称未来数月内FED应该会升息影响，今天韩元等亚币全面挫低，台币亦呈贬值走势；短线重点观察外资动作。

他们指出，叶伦上周五表示经济如预期般加速成长，继续创造就业，美联储应该在“未来几个月内”升息，激励美元指数应声跳涨，早盘亚股中除台、日及港股走涨外，其余股市均走跌。

〞从现在到FED开会前，美元会渐渐走强，台币将趋贬。〞一位大型银行交易员说。

他表示，受叶伦〞升息说〞影响，料6月中旬前台币等亚币趋势将看贬，且接下来有英国脱欧公投，及大陆A股可能纳入MSCI等不确定因素，亦使台币易贬难升，〞倘若陆股纳入MSCI，外资恐怕会汇出，6月上旬台币就有机会看到32.800。〞

但他们说，FED6月升息机率虽升高，惟早盘仅见外资零星的美元买盘，出口商则暂持观望态度，预估要到接近中午时外资才会有进一步的动作；但短线台币应不易贬破32.700价位，主要是台币一旦触及该价位，出口商美元卖盘即出笼，使台币获支撑。

美元指数 周一扩大上周五的涨势，触及两个月高位95.828。

今日早盘台币兑美元主要交易区间为32.600-32.630；上日则在32.495-32.528。

本地时间10:19，韩元兑美元 报1,190.4，上日收在1,179.3；台股加权指数 上涨0.39%。

在海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，盘初指标一个月期美元/台币换汇点溢价幅度较上日尾盘扩增，显示市场看贬台币；目前一个月美元/台币远汇 报32.666/32.696，上日收在32.580。

交易员预测今日主要实质交易区间：

•32.600-32.700。

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