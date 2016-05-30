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亚洲 | 2016年 5月 30日 星期一 09:47 BJT

《汇市简讯》澳元/美元承压，受累于美元全线上扬及美联储官员讲话

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* 澳元/美元跌逾0.40%，目标指向5月24日趋势低位0.7145

* 美元在美元/日圆带动下全线走高，美国圣路易斯联储总裁布拉德立场强硬的讲话亦带来支撑

* 若跌破0.7145，则下看位于0.7109处双底

(完)

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