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亚洲 | 2016年 5月 30日 星期一 09:58 BJT

《汇市简讯》美元/除日圆外亚币走坚，受益于美联储官员讲话

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* 美元/除日圆外亚币周一走坚，上周五美联储主席叶伦发表鹰派言论

* 叶伦讲话保持了6/7月升息可能性，但只有7月看来希望很大

* 美元/韩元盘初遭遇短暂的出口商卖盘，目前重返1,190韩元

* 美元/坡元开盘后便上涨但涨势缓慢，现涨0.14%报1.3816

* 美元/马币(林吉特)触及4.10关口，但迄今未能获得激励升破该水准

* 美国圣路易斯联邦储备银行总裁布拉德讲话亦提振美元

(完)

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全部现汇报价 (编译 许娜；审校 徐文焰)

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