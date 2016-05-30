《汇市简讯》美元/除日圆外亚币走坚，受益于美联储官员讲话

标题新闻：伊朗和中国下月将签订30亿美元合约，提高伊朗阿巴丹炼厂产能－伊朗迈赫尔通讯社
伊朗迈赫尔通讯社援引伊朗石油部副部长Abbas Kazemi 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
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* 美元/除日圆外亚币周一走坚，上周五美联储主席叶伦发表鹰派言论
* 叶伦讲话保持了6/7月升息可能性，但只有7月看来希望很大
* 美元/韩元盘初遭遇短暂的出口商卖盘，目前重返1,190韩元
* 美元/坡元开盘后便上涨但涨势缓慢，现涨0.14%报1.3816
* 美元/马币(林吉特)触及4.10关口，但迄今未能获得激励升破该水准
* 美国圣路易斯联邦储备银行总裁布拉德讲话亦提振美元
(完)
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全部现汇报价 (编译 许娜；审校 徐文焰)
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MBS:抵押贷款支持证券 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
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