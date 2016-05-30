更正-金属期市：沪铜5月料为半年来表现最差，因美元走强且需求趋弱

(更正：因英文原文有误，内文第三段应为“三个月期铜上周涨2.6%”，非“三个月期铜上周五涨2.6%”)

路透墨尔本5月30日 - 上海期铜周一下跌，因美元走强和中国需求消退掼压期铜价格，本月恐将是11月以来表现最差的月份。

0145GMT，上海期交所期铜 跌0.3%至每吨35,780元人民币。5月期铜价格料将下跌4.6%，为半年来表现最差的月份。

伦敦金属交易所(LME)周一休市。三个月期铜上周涨2.6%，令5月跌幅缩减至7%。

美元兑日圆周一早盘触及一个月高位，兑其他货币亦处于高点，此前美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席叶伦的讲话增强了人们对美国短期内升息的预期。

叶伦周五称，如果经济如预期般加速成长，继续创造就业，美联储应该在“未来几个月内”升息。

路透综合31家分析机构预估中值显示，中国5月官方制造业采购经理人指数(PMI)料续降至50，为连续第二个月回落，表明工业经济继续下滑，整体经济依然不佳。

外交官称，欧盟执委会和中国可能接近达成协议，以避免在世界贸易组织(WTO)的争端且避开爆发更广泛的贸易战，但必须要说服对中国钢铁产量创下纪录高位而感到气愤的欧盟议会。

美国商品期货交易委员会(CFTC)数据显示，截至5月24日止当周，对冲基金和货币基金经理增加铜的空头部位，至1月以来最高。(完)

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