韩国数据：4月百货商店销售额增幅为三个月以来最高

在百货公司商品中，知名外国品牌的销售增长最多，4月较上年同期激增8.6%，因4月每日最高温度平均达20.3摄氏度，高于去年4月的18.8摄氏度。

同一份数据显示，4月折扣商店销售较上年同期成长1.7%，自3月的下跌4.6%的趋势中反弹。

产业通商资源部的数据显示，4月销售亦受到额外假日和较暖和天气的帮助，折扣店商品中服饰需求最为强劲。