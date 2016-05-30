韩国数据：4月百货商店销售额增幅为三个月以来最高

标题新闻：伊朗和中国下月将签订30亿美元合约，提高伊朗阿巴丹炼厂产能－伊朗迈赫尔通讯社
伊朗迈赫尔通讯社援引伊朗石油部副部长Abbas Kazemi 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
在百货公司商品中，知名外国品牌的销售增长最多，4月较上年同期激增8.6%，因4月每日最高温度平均达20.3摄氏度，高于去年4月的18.8摄氏度。
同一份数据显示，4月折扣商店销售较上年同期成长1.7%，自3月的下跌4.6%的趋势中反弹。
产业通商资源部的数据显示，4月销售亦受到额外假日和较暖和天气的帮助，折扣店商品中服饰需求最为强劲。
企划财政部本月稍早公布的初步数据显示，4月百货商店销售同比成长8.0%，折扣店销售则增0.2%。(完) (编译 王颖/张若琪；审校 于春红/徐文焰)
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