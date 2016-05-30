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亚洲 | 2016年 5月 30日 星期一 10:15 BJT

韩国数据：4月百货商店销售额增幅为三个月以来最高

在百货公司商品中，知名外国品牌的销售增长最多，4月较上年同期激增8.6%，因4月每日最高温度平均达20.3摄氏度，高于去年4月的18.8摄氏度。

同一份数据显示，4月折扣商店销售较上年同期成长1.7%，自3月的下跌4.6%的趋势中反弹。

产业通商资源部的数据显示，4月销售亦受到额外假日和较暖和天气的帮助，折扣店商品中服饰需求最为强劲。

企划财政部本月稍早公布的初步数据显示，4月百货商店销售同比成长8.0%，折扣店销售则增0.2%。(完) (编译 王颖/张若琪；审校 于春红/徐文焰)

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