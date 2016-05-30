《汇市简讯》出口商卖盘将美元/日圆压制在111.00下方

标题新闻：伊朗和中国下月将签订30亿美元合约，提高伊朗阿巴丹炼厂产能－伊朗迈赫尔通讯社
伊朗迈赫尔通讯社援引伊朗石油部副部长Abbas Kazemi 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
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* 日本出口商等卖盘将美元/日圆压制在111.00日圆下方
* 美元/日圆从亚市早盘的110.32升至110.88，之后持稳
* 除了卖盘外，英国和美国假期到来前市场缺乏交投兴趣，乏善可陈
* 日线图一目均衡云区位于110.27-111.25；111.00上方和111.25处挂有部分停止单
* 跌向小时图一目均衡转换线切入位110.55，及一目均衡基准线切入位110.17下方时存在支撑
(完)
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全部现汇报价 (编译 许娜；审校 李婷仪)
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MBS:抵押贷款支持证券 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
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