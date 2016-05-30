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亚洲 | 2016年 5月 30日 星期一 10:20 BJT

《汇市简讯》出口商卖盘将美元/日圆压制在111.00下方

0200GMT

* 日本出口商等卖盘将美元/日圆压制在111.00日圆下方

* 美元/日圆从亚市早盘的110.32升至110.88，之后持稳

* 除了卖盘外，英国和美国假期到来前市场缺乏交投兴趣，乏善可陈

* 日线图一目均衡云区位于110.27-111.25；111.00上方和111.25处挂有部分停止单

* 跌向小时图一目均衡转换线切入位110.55，及一目均衡基准线切入位110.17下方时存在支撑

(完)

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全部现汇报价 (编译 许娜；审校 李婷仪)

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