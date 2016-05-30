台湾债市：10年增额债105/4R殖利率早盘微扬，标债变数当前追价意愿薄弱

标题新闻：伊朗和中国下月将签订30亿美元合约，提高伊朗阿巴丹炼厂产能－伊朗迈赫尔通讯社
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路透台北5月30日 - 台湾10年期增额公债105/4R 发行前交易殖利率周一早盘微扬。交易员表示，由于美联储主席叶伦暗示未来几个月升息可能是合适的，带动105/4R盘初随美债殖利率走高，惟标债变数当前，市场追价意愿薄弱，料暂在既有区间狭幅盘整。
10年公债105/4二度增额券将于周六标售，他们指出，105/4R空单量上日持续缓步增加至83亿台币，虽然其中部分来自原券的避险空单，但空单量垫高也增添周六标债时回补券源的压力，且主计处连番下修今年经济成长率，此皆压抑今日该券殖利率弹幅。
〞现在比较大不确定性还是要看标售。〞一位大型民营银行台债交易员说。
台湾主计总处周五连续第三次下修今年的经济成长率至1.06%，仍保住〞1%〞。官方认为经济虽仍低迷，但见复苏曙光。
美国公债价格周五下滑，在美国联邦储备理事会(FED/美联储)主席叶伦表示，如果经济进一步改善，且就业市场收紧，美国逐步升息将是合适的，受此消息带动短债收益率攀升。标10年期公债 收益率报1.851%，较周四尾盘升约3个基点。
交易员预估，今日105/4R发行前交易殖利率主要区间在0.82-0.835%。
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--《综述》美国第一季经济增幅上修，房屋建筑和企业库存带来支撑 (完) (记者 詹静宜；审校 曾祥进)
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