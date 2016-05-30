台湾货币市场：短率持稳，定存单到期少但市场资金宽裕

* 定存单到期少，但市场资金不缺 * 美联储升息预期提高，留意外资动向 * 短票与RP利率持稳，投信走钱不明显 记者 董永年 路透台北5月30日 - 台湾银行间短率周一大致持稳。资金调度人士指出，在央行提早调控下，今日虽是月 底前一个交易日，且定存单仅到期3亿台币，但未感受到紧俏，利率持稳既有水准。 交易员表示，今日大型银行虽未提供流动性，但因央行让市场资金维持宽裕，因此调度不成问题。由于仅 需取得一周拆款即可跨月，因此今日交投重心自两周拆款移转。 〞隔夜与跨月的都还可以。〞一家拆入方的大型银行交易员说。 一大型票券商交易主管则称，今日一周拆款的利率有点散，区间落在0.320-0.345%，主要看各家的资金状 况而定。 另一大型票券商交易主管表示，因资金缺口较小，一周拆款的利率落在0.330%附近，小型的票券商与银行 利率则在0.345%、0.35%。 惟资金调度人士认为，由于美联储的升息预期推升美元，后续将关注外资在股市的动向，是否出现卖超台 股并汇出的情势。 美国联邦储备理事会(FED/美联储)主席叶伦周五称，如果经济如预期般加速成长，继续创造就业，美联储 应该在“未来几个月内”升息。 本地时间14:23 今日报价 上日收盘 台币兑美元 32.622 32.528 台湾加权股价指数<.TWII 8,535.87 8,463.61 > 隔夜银行间拆款加权平均 0.202% 0.201% 利率 --隔夜拆款利率区间 0.200-0.250% 0.200-0.240% --一周拆款利率区间 0.200-0.350% 0.200-0.350% --两周拆款利率区间 0.260-0.340% 0.260-0.350% **短票发行少** 短票方面，大型票券商指出，由于月底适逢周一、周二，资金缺口较小，因此短票成交利率维持在0.31-0 .32%的水准。 一大型票券商交易主管认为，以今日市场资金尚属充沛来看，月底紧缩因素应该已经消除。 今日大型票券商与银行间承作跨月30天期自保卖断短票利率主要成交0.31-0.32%，持平上日。 据集保公司资料，上日的自保30天短票成交加权平均利率在0.317%，区间0.28-0.36%，金额107.96亿台币 ；前日的加权平均利率在0.311%，区间0.28-0.325%，金额108.21亿台币。 台湾央行周一定存单到期3亿台币，发行金额待稍晚公布。 本周定存单总计到期7,384.5亿台币，到期情况分别是周二116亿、周三3,183亿、周四2,850.5亿、周五1, 232亿台币。 拆款中心资料 显示，修正后周五超额准备为653亿台币，累计至周日超额准备9,520亿台币、加计前 期1%的超额准备为1兆694亿台币。 **证券商走钱不明显** 债券附买回(RP)市场方面，资调人士表示，月底除利率较低的票券商有较明显走钱外，证券商影响有限， 且因银行端客户资金丰沛，成交利率没有变化。 一票券商交易员指出，月底投信客户还是例行性的走钱，不过银行端相当好调度。 一证券商交易员则称，一早投信有点赎回，但随后反而有申购款流入，因此今天并没有紧俏的感觉。 今日有远鼎投资38亿台币公司债交割，本周公司债交割与到期有：6月1日HSBC Bank Plc3.0亿美元债交割 、6月2日德意志银行新加坡分行1.8亿美元债交割、6月3日第一海湾银行5.16亿元人民币宝岛债交割。 欲了解近期台湾将发行的外币(含人民币)债券，请点选 。 证券商与金融机构承作的短天期公债RP主要成交在0.30-0.31%，大致同上日。与银行承作的跨月公债RP成 交在0.31-0.32%，同上日。短天期及一个月天期公司债附买回利率在0.37-0.39%，也同上日。 大型票券商与金融机构承作短天期公债附买回利率区间同上日在0.23-0.25%；公司债附买回利率主要成交 0.23-0.28%，也同上日；与银行承做的债券附买回利率主要成交在0.28-0.32%，同上日。(完) (审校 杨淑祯)