港报社评：科企难敌地贵，港莫蹈深圳覆辙--经济日报5月30日

内地两大龙头科企华为与中兴，拟将部分业务迁出深圳，反映就算高科技、高增值企业，亦难敌高地价。本港要发展高科技方向正确，惟须汲深圳前车之监，在土地规划上及早筹谋。

在深圳起家的龙头科技企业中兴通讯，将在7月把生产基地，由深圳迁往粤北的河源；同样是以深圳为基地的华为，早前虽否认＂迁离＂深圳，惟该公司虽保留深圳总部，但智能手机等终端设备业务，则拟迁往东莞。两大科技陆续将业务迁出，更恐触发不少关连企业一并出走，惹外界关注深圳科技业何去何从。

华为与中兴的盘算不难理解，当中的三大困难，都离不开土地问题。一是，近年深圳房地产市场火热，土地价格高企，住宅用地价格仅次北京，工业用地更全国最贵，对土地成本承受力相对较高的高科技、高增值产业，亦开始吃不消。

二是，深圳住宅楼价高企，令当地居住成本猛飈，科技企业只有以更高的薪酬，才有望吸引国内外科技人才到深圳发展。人才是科技业之本，此令如中兴、华为等，面临更大的人力成本重压。

三是，近年深圳为缓抑住宅楼价，土地发展往往以住宅用地为先，缺少大面积的工业用地推出市场，科技企业若要觅地发展壮大，惟有迁往深圳以外，地价相对便宜、且土地资源更充裕的城市。

深圳科技业因土地成本高企，而面临发展瓶颈，这情况对香港是一大警示。港府盼大力推动科技业发展，摆脱对金融、地产等传统产业的高度依赖，此方向虽正确，惟作为科技发展模范生的深圳，亦遇高地价拦阻，连龙头企业亦不胜负荷。本港土地向来昂贵，不少科企更在初创阶段，土地问题对科技发展的障碍，恐较深圳有过之而无不及。

此须港府作通盘考量，发展科技除要有全面产业政策，更要做好相关的土地政策配套，如科学园的扩展，现有工业邨、工厦的活化，以至在满足港人居住需要之余，批出更多新的工商业用地，让科技企业有足够的发展用地，并透过增加供应，缓抑高地价、高租金对科技企业的重压。当前本港整体土地供应仍紧张，此固说易行难，惟港府既表明对经济发展＂适度有为＂，更设创科局统筹科技发展，港府须更积极交出成绩，在产业与土地政策上，为科技业发展营造有利空间，避免重蹈深圳覆辙。（完）

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

**如欲提取相关新闻，请在下列代码上按左鼠键两次**

香港报摘/社评/财经评论

中国报摘