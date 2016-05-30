港报社评：与其挑拨世代之争，不如鼓励世代共争--信报5月30日

世代不同，观念不同，此乃自然而然之事，没有必要因为彼此差异而刻意贬损对方，后生一辈不应该视年长者为＂食古不化＂，先生一辈亦不应该视年少者为＂乳臭未乾＂。正如财政司司长曾俊华昨天发表题为〈少年滋味〉的网志所言：＂每个世代成长的经历和社会环境都不同，对事情的看法和处事手法自然有所不同。所谓的『世代矛盾』恐怕永远都存在。而『一代不如一代』这种老生常谈，我也是不认同的。＂对于曾司长来说：＂不同世代之间各有特质，各有擅长之处，实在难以比较，也不必比较。＂

一代不如一代也好，一蟹不如一蟹也罢，很多时候只是视野偏差的一场误会。举个例子，先生一辈以手握毛笔写出漂亮的书法为荣，后生一辈莫说难以写出绝非＂鬼画符＂般的工整字体，可能连文房四宝纸笔墨砚亦未见过，你能说他们是读书不成的文盲吗？当然不能，因为他们习惯以电脑或手机打字，而且上网寻找答案的速度，比起旧式读书人翻查重甸甸的百科全书快捷得多。你用毛笔，他用键盘，这样的所谓世代矛盾，根本没有比较的意义。

每年六月四日之前，支联会必定举办悼念＂六四＂的大游行，接着是点亮维园的烛光晚会，今年已是风雨不改的第27个年头。昨天又是一年一度的游行，不过无法再用一个＂大＂字形容，参与者仅仅是主办单位宣称的1,500人，警方的估计更是只有780人，如此场面相信与学生组织的冷淡态度有莫大关系。不久前，学联退出支联会，各大专院校亦决定另起炉灶，不参与烛光晚会等等活动。学生组织认为，支联会年年复年年行礼如仪，争取民主27年毫无用处，更加关键的是，不少1989年尚未出世的年轻人对于＂建设民主中国＂没有兴趣甚至反感，他们只希望立足本土＂争取民主香港＂。 余生也晚的年轻人不在乎＂六四＂，本来问题不大，就算另搞一套，不妨理解为价值观不尽相同的人各有志，同样毋须苛责；然而，部分学生组织竟然口出恶言，以极其缺德的论调侮辱支联会及其他悼念人士，并且间接污蔑所有六四死难者，则无法不予人冷血无情之感。树仁大学学生会编辑委员会总编辑吴桂龙日前在社交网络撰文，形容支联会＂就是被施暴后成为妓院的鸨母，职志就是要诱拐少女受污，上贡暴徒土匪，期望他满足兽慾后，浪子回头，宠幸一番。＂意犹未尽，他及后将＂鸨母＂改成＂鸨母龟公＂，明言与泛民不是同路人。

＂鸨母龟公论＂有多么缺德，我们无意详细讨论，以免在受害者伤口之上洒盐，但有两点不得不善意提醒各位世代交替的未来主人翁。首先，侮辱支联会及相关人士的客观效果是协助北京维稳，正如学运领袖王丹所言＂这跟中共五毛的水平已经不相上下了＂，后生一辈犯不着逞口舌之快而沦为另一种意义的魔鬼辩士。其次，假如学生组织有意像香港众志那样组成政党，从政路上不应该眼里只有学生，忘记甚至敌视不是学生的成年人，拉票策略上肯定是失败之举。

支联会举办的悼念六四活动，对于很多香港人来说是不能磨灭的集体回忆，不管是行礼如仪抑或是毫无用处，高举烛光就是道义上知其不可为而为之的情操；那一种薪火相传的坚持，跨越世代，跨越本土，跨越学运，说是大爱无疆亦不为过。没有切肤之痛的年轻人要是不同意，缺席就是，漠视也可，实在没必要出言不逊跟悼念者为敌。未来当然是年轻人的世界，不过，年轻人的世界总得与成年人共存，而且共存的时间肯定不短，何苦以＂鸨母龟公论＂来招人唾弃？幸好，还有其他学生组织懂得尊重别人，理工大学、浸会大学和树仁大学部分学生组成＂联校哀音队＂，以＂民主觉醒，世代共争＂为题宣扬争取平反＂六四＂。

没错，与其挑拨世代之争，不如鼓励世代共争，在争取民主的路上，多一个朋友永远好过多一个敌人 。（完）

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