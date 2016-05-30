港报社评：就业遇新难题，折射青年问题--明报5月30日

内地经济和社会发展最近步入＂稳增长＂还是＂促改革＂的艰难抉择中，就业问题已现＂逆袭＂之势。中央最高领导层在就业问题上取态一致，全力以赴解决转型中的国企职工转岗就业，但另一场就业大潮即将来袭，那就是今年破纪录的大学生毕业生人数，料会引起更广范围的社会波动，也折射出更深层的青年问题。

中国经济下行3年，最大的稳定器就是就业的稳定。说就业问题在中国出现＂逆袭＂并不夸张，从去年底到今年3月间，主管部门一直唱好内地就业形势，还拿出漂亮的就业数据，来回应人们的猜疑。但3月＂两会＂期间，黑龙江煤矿的欠薪工人公开抗议省长陆昊不当言论，撕开了内地就业不稳甚至潜藏危机的伤口。

中国就业新危局，除经济下滑拖累外，还受结构调整影响。中央领导层排定今年经济工作中心任务，是结构性调整的＂三去一降一补＂，即去产能、去库存、去杠杆、降成本、补短板。然而摆到领导人案头的相关调查报告显示，就业已现新风险，主要表现是长期的＂隐性失业＂呈＂显性化＂，局部地区就业问题已相当严峻，而市场招聘岗位数已连续4个季度按年同比减少，全年就业市场景气度趋弱。

相关报告引起领导层警觉，中央政治局4月底会议，重点讨论经济问题，其中就关注到结构性调整中工人失业和再就业，明确提出＂要保持就业基本稳定，在调整经济结构的过程中妥善处理员工就业问题，既帮助他们解决生活困难，又帮助他们提高再就业能力＂。

5月初最高领导层更身体力行，以落省调研来突出对就业的关注。其中习近平特意去黑龙江伊春市，关注产业调整中的林业工人的转型；李克强去了湖北，拣中去产能中就业压力较大的武汉钢铁公司，呼吁＂转岗不下岗、转业不失业＂。

在最高领导层的强力推动下，经济结构调整中浮现的就业压力，可能得以缓解，然而，内地的就业问题今年还面临另一大考验，那是大学毕业生的就业安排。因为内地高等院校毕业生人数，今年将再创历史新高，官方公布的数字高达756万人。

江泽民朱熔基年代，为缓解就业压力，内地实施了大学扩招政策，到胡温主政时，大学毕业生人数就屡创新高，然而那些年经济保持高速增长，令就业相对稳定。今年大学生毕业人数再破历史新高，撞上的却是经济下行压力极大的一年。

内地发展变化极快，难免令人有＂三十年河东、三十年河西＂的感慨。早年考大学要＂千军万马过独木桥＂，现在面对毕业生一年多过一年，＂毕业等于失业＂的危情出现，开始要过毕业后就业的＂独木桥＂了。

外界普遍关注的世纪性青年问题，不仅香港有，台湾有，内地也有，而从目前浮现的就业危局来看，内地的青年问题更具有＂中国特色＂。 学校和政府方面，＂中国特色＂是应对就业，新论叠出。学校方面除传统的搭桥＂供需见面＂，鼓吹＂双创＂，即主张大学生毕业就创新、创业。而政府方面，在就业政策上拿不出新招，开拓新的就业岗位也有难度，于是就鼓吹＂先就业后择业＂，意即工作岗位不多，大学生别再挑剔，先找份工就行，因此，北大毕业生卖猪肉发财就成为＂正面典型＂。

面对就业难题的，不仅是学校和政府，还有家长和学生。最近的社会问题研究报告显示，内地青年＂啃老＂（依赖长辈）问题相当严重，有调查证实，中国65%以上家庭有＂啃老＂现象，有三成已成年的年轻人不工作靠父母养，也就是所谓＂老养小＂。而因就业又难，有逾两成大学毕业生近年加入＂啃老＂一族。这可谓是青年问题的＂中国特色＂。

当然，成功就业的大学生也并非就此走上坦途。内地贫富差距近年更趋分化，大学生甚至硕士研究生毕业薪酬低于农民工，却要面对高物价、高楼价、结婚买楼等压力重重。又因现今毕业的正是计划生育的＂独生子女＂一代，面对＂一对（夫妇）养四老＂的问题，令内地又出现令人发指的＂甩老＂现象，即年轻一代将老去的父母抛到养老院后不再搭理。

面对就业新难题，年轻一代须面对现实来做＂中国梦＂。而由就业掀出的青年问题，相当复杂。由＂啃老＂到＂甩老＂，不仅有道德伦理，还涉及教育体制、就业机制、户籍制度等。最近内地江苏、湖北等地多个城市出现大学＂减招＂风波，表面看是因大学招生地区名额不公引起争议，背后仍事关就业问题。

青年问题的长远改革，需要马上着手，眼前的大学生毕业就业难关，更要设法渡过，否则大学毕业生失业引发的社会问题，激发出的火焰可能炽热过下岗工人。（完）

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