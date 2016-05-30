港报社评：集思广益充分谘询，优化海滨惠及市民--文汇报5月30日

发展局局长陈茂波在网志中建议在铜锣湾避风塘设置水上康乐设施及重现避风塘风貌。优化海滨、增添新景点无疑具有很大的正面意义，关键是切实做好谘询。当局要做好推介宣传，进一步提升计划的透明度，设置更多平台让各界表达意见建议；而相关持份者，更应积极参与谘询，把握机会充分表达意见，与政府共同谋划海滨设计和发展，推动项目更高效顺利完成，惠及广大市民。

将维港建设成活泼有趣的传统与时尚结合的好玩去处，无疑是政府和市民的共同盼望，此次的设想包括计划在演艺学院及艺术中心附近构建日落广场，让游客和市民能够一览维港西面水域的夕阳美景；在湾仔新码头填海区设立海港表演区，另外亦有大型嬉水区及园艺区，利用前公众货物装卸区设立日光浴区及儿童游泳池、滑水梯等水上康乐设施； 另外计划在铜锣湾避风塘重新引入水上餐厅及舢舨服务，重现避风塘昔日风貌，为市民、游客打造一个享受本港特色菜肴及另类船上体验的场地。

众所周知，香港三面临海，海岸线迂回曲折，是极佳的天然风光资源。但以往发展长期以商贸和地产项目为主，不少海滨成为道路、码头或仓库，浪费了大好的海岸美景。政府有心展开海滨活化，优化海滨功能，为市民提供更多的休憩空间，为游客打造体验香港风情的好去处，增添香港国际旅游城市的都会魅力，相信全社会都乐见其成。

然而应该看到，海滨属于公共资源，发展和运营海滨涉及庞大的公众利益，自然引起社会的高度关注。之前城规会有条件通过尖沙咀海滨活化计划，争议之声不绝于耳，最大的争拗点是康文署未经公开招标，就将扩建计划交予私人公司负责，被指不符程序和零谘询，更有政客及保育团体以司法覆核狙击，令尖沙咀海滨活化计划高度政治化，最终被迫放弃。政府应该吸取过往教训，尽早公布新海滨活化的计划细节，下足功夫做好公众谘询工作，广泛吸纳、收集社会不同意见，凝聚社会共识，减少阻碍，争取早日完成海滨长廊的优化升级。

活化和营运海滨必然涉及不同持份者的利益，容易引发争拗。对此，相关持份者应积极理性地参与到公众谘询中，把握机会，尽早表达自身意见及诉求，以求政府尽可能地予以关顾和回应。如果一开始对谘询不闻不问，到谘询后期甚至谘询完结，才突然高调反对，要求推倒重来，这既是对谘询工作的不尊重，也是对公众利益的漠视和损害。海滨活化不仅仅是政府的事，也关乎社会各界的利益，各持份者应与政府共同推动项目向前，避免项目因谘询问题重蹈＂拉倒＂覆辙，造成多输局面。（完）

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