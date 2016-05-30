《路透晚报》--5月30日日间新闻摘要（中港台）

以下为路透中文新闻为您整理的今日中港台新闻摘要：

【政经】

--中国央行：现行监管框架存在不适应当前金融业发展的体制性矛盾--副行长

中国央行副行长陈雨露表示，当前货币政策调控与宏观金融管理面临新的要求，有三大问题值得高度关注，如现代金融发展的趋势与有效监管问题。现行的监管框架存在着不适应当前金融业发展的体制性矛盾。

--中国人事：国务院任命赵争平为证监会副主席

中国证监会网站刊登通知，经国务院决定，任命赵争平为中国证券监督管理委员会副主席，此前其担任中国证监会主席助理。

--中国经济：三年拟重点推进303项交通重大工程项目，涉资4.7万亿--发改委

新华网援引国家发改委基础产业司有关负责人称，近日出台文件对2016年至2018年拟重点推进的重大交通基础设施工程建设进行总体部署，共有303个交通重大工程项目被纳入，涉及总投资约4.7万亿元。

--中国经济：多数监测省份用工人数增加，就业结构继续向三产转移--人社部

中国人力资源和社会保障部公布4月11省市就业调查数据，数据显示人力资源市场求人倍率环比上升，多数监测省份企业用工人数有所增加，就业结构继续呈现从第一、第二产业向第三产业转移的趋势，就业总体形势保持平稳态势。

【金融】

--中国金融：银行业不良贷款出现持续上升势头，但总体风险可控--银监会

中国银监会副主席郭利根表示，近期由于经济增速的回调，部分行业经营压力较大，银行业不良贷款出现持续上升的势头，但总体看银行业风险仍在可控的范围之内。

--中国基金：社保基金保值增值压力不断加大，要坚持把安全摆在首位--理事长

人民日报刊载全国社会保障基金理事长谢旭人文章指出，在复杂多变的国内外经济形势下，基金管理运营风险挑战逐步增多，保值增值压力不断加大；要积极促进基金筹集工作，审慎、稳健地搞好基金管理运营，坚决守住安全“红线”，努力实现保值增值。

--台湾金融：经济复苏趋缓料寿险未来两年经常性获利低于同业--中华信评

国际评级公司标准普尔在台转投资的中华信评表示，国内外经济复苏步调趋缓下，台湾寿险业未来两年的经常性获利将维持在较亚太区及全球同业为低的水准。但预期台湾上市寿险及金控旗下寿险应可维持强健财务弹性，协助其减缓部分财务风险与突发性的资本压力。

--台湾金融：券商公会称券商可办理台币即期外汇业务，央行称尚无时间表

台湾工商时报引述证券商公会理事长简鸿文透露，已获得中央银行同意开放证券业办理涉及新台币之即期外汇交易，以及办理汇率衍生性商品业务，预计半年后可正式开放。但央行回应指出，仍在了解相关细节，没有实施的时间表。

【固定收益】

--中国公开市场：今日进行650亿元七天逆回购，完全对冲单日到期量

中国央行公开市场今日进行650亿元人民币七天期逆回购操作，完全对冲单日到期量。

--新债招标：农发行七年增发债收益率3.5072%，10年3.4946%--业内人士

业内人士透露，中国农业发展银行下午招标的七和10年增发债，中标收益率分别为3.5072%和3.4946%，对应投标倍数2.62倍和5.33倍。该行稍早招标的一年、三年和五年固息增发债，中标收益率分别为2.5834%、3.0188%和3.2168%，对应投标倍数2.59倍、4.00倍和2.79倍。

--中国货币市场：月末资金面仍稳中偏松，缴税走款难改流动性大势

中国银行间市场资金面仍稳中偏松，主要回购利率也稍有回落；尽管月末前最后两个交易日会有一些缴税走款，但资金供给整体充裕，料对流动性大势影响有限。

--中国债市动态：现券收益率盘整，境外机构入市细则落地刺激有限

中国银行间债市早盘现券走势平淡，收益率微幅波动；境外机构投资银行间债市相关细则落地，因已在预期内且影响偏长期，对债市情绪刺激有限。交易员表示，资金面继续平稳，经济金融数据亦传闻纷纷，但均难对后市产生趋势性指引。

【外汇】

--中国汇市：人民币早盘随中间价急贬跌破6.58，美加息预期升温但市场冷静

中国人民币兑美元即期早盘随中间价大幅走贬，突破6.58关口。中间价则调低近300点刷新逾五年新低。交易员称，今日中间价符合市场预期，市场情绪并未因汇价大幅贬值而恐慌；亦未见大行出手维稳你，在6.58附近市场自发出清。

--离岸人民币：台湾期交所将于6月底推出全球首个美元/人民币期权--消息

两位熟悉政策的消息人士透露，台湾期货交易所将于6月27日推出美元/人民币期货选择权商品，料超越新加坡、香港，成为全球首个提供该服务的交易所。

--中国汇市：人民币汇率三个篮子指数上周均小幅回落

中国外汇交易中心(CFETS)公布，上周五(27日)的CFETS人民币汇率指数较前周下调0.15%至97.20，较2014年底仍下跌2.80%。

【证券/行业】

--中国股市：权重股持续护盘助沪综指小幅收升，A股成交额再创近五个月新低

中国股市沪综指小幅收升。分析师指出，受周末多重利空因素影响，今日早盘股指低开低走，中小板、创业板跌幅明显，随即权重股再次担起护盘重任，终盘股指翻红但成交萎缩，A股成交额再创近五个月新低。目前市场关注的几大问题仍不明朗，投资者继续等待观望，料短期继续弱势震荡。

--中国证券：证监会将进一步推进符合条件的私募基金申请公募基金牌照

中国证监会副主席李超表示，证监会将进一步推进符合条件的私募基金管理机构申请公募基金管理业务牌照。鼓励创业投资机构开发符合支持创新创业需求的基金产品，研究发行股债结合型产品，提高创投机构的募资能力，并支持有条件的私募基金管理机构适时开展境外投资业务。

--《焦点》中国新三板多措并举破解当前困局，未来市场格局有望改变

中国监管层周末集中出台多项针对全国中小企业股份转让系统（新三板）的措施，除期盼已久的分层方案正式落地外，还放开了私募基金机构参与新三板做市业务和融资的限制，监管层正试图着力改变新三板目前的困局。

--《焦点》中国证券交易所完善停牌制度，铺路MSCI短期市场料承压

中国沪深证交所周末同时宣布完善上市公司停复牌制度，姗姗来迟的此举既为A股纳入MSCI指数进一步铺平了道路，也填补了A股上市公司随意停牌的漏洞。不过此前高位停牌的上市公司股票复牌后股价必然面临调整，短期依然脆弱的市场将再次承压。

--《焦点》中国提振国内消费及旅游的指望：免税购物天堂

中国正在努力提升本地消费、刺激境内旅游，并力争把喜欢去米兰、首尔等地购物的消费者留在国内；在这一背景下海南免税天堂应运而生，当局希望国人对奢侈品的渴求能在这里得到满足。

--中港个股：中国中车拟定向增发A股筹资至多120亿元，母公司认购一半

中国大型轨道交通车辆生产企业--中国中车公告称，拟定向增发A股筹资至多120亿元人民币，用于偿还有息负债及补充营运资金。其中母公司中国中车集团公司将认购增发股份的一半。

--香港个股：万达商业私有化作价344.5亿港元，退市后寻求A股上市

停牌逾月的大连万达商业地产股份有限公司宣布私有化计划，大股东万达集团提出按每股52.8港元收购公司全部已发行H股，交易作价达344.5亿港元；万达集团并将不会提高要约价。退市后，万达商业称将继续考虑以各种方式实现A股上市。

--中国个股：浦发银行加入伦敦金银市场协会，为国内股份行首家

中国全国性股份制银行--浦发银行近日成功加入伦敦金银市场协会（LBMA）并被授予普通会员资格，是国内首家加入该协会的股份制商业银行；依托LBMA，该行可以更直接参与国际金银市场、有效地开展贵金属业务。

--香港个股：弘毅投资购理文手袋控股权，并拟提出全面收购