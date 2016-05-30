台湾汇市：台币大幅收贬终止连三升，因央行出手阻升力抗外资汇入

* 台币收盘重贬逾1.5角，终止连三升

* 外资扩大台股买超，且续呈净汇入

* 日、韩等亚币全贬，央行出手打贬台币

* 明日台币交易区间暂看32.600-32.750

路透台北5月30日 - 台币兑美元 周一收贬逾1.5角，终止连三升。汇银人士表示，国际美元强弹，加上央行午后出手强力“打贬”台币，促使台币终场以日中次低价作收。

他们指出，外资虽扩大台股买超并续呈净汇入，出口商亦进场抛售美元，但仍不敌大型进口商与央行联手强劲买汇力道，台币全天紧跟韩元和人民币等亚币贬值步代，〞一路贬到底〞。

〞感觉上央行(干预)态度比较积极，也许是要利用这一波美元走强，打贬台币。〞一位外商银行交易员说。

他表示，受美联储(FED)主席叶伦称未来数个月内应该会升息激励，国际美元强劲弹升。但相较于日圆、韩元及人民币等亚币明显偏弱，台币受出口商月底例行抛汇，及外资持续汇入激励，走势相对抗贬，迫使央行午盘加重干预力道，进场买入美元、打贬台币。

交易员指出，叶伦虽然说FED未来数月要升息，但还是要看后续公布的经济数据，特别是周五将公布的非农就业数据，料美元不致一飞冲天。

一资深汇银人士称，今天外资虽然持续汇入，出口商亦大举抛汇，但台币不升反贬，原因只有一个：〞因为大家都贬啊。〞

另一大型银行交易员也说，FED 6月虽可望升息，但今天外资在台股买超金额不减反增，且持续大举汇入，加以出口商看到台币跌破32.600即进场大砍美元，亦使台币获支撑，〞等月底这波出口商卖单消化完后，台币应有机会回到32.700到32.800的价位，但关键还是要看外资的动向。〞

多数新兴亚洲货币周一下滑，此前美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席叶伦的讲话增强了对于美国近期内将升息的预期。

台湾股市周一收涨续创一个月新高。分析师表示，受惠美股续扬及摩台指拉高结算激励，台股开高走高顺势跃过8,500点季线关口。

台湾证券交易所周一资料显示，外资及陆资在台股买超139.15亿台币，连续四个交易 日买超共234.83亿台币。上交易日为买超45.72亿台币。

交易员预估，明日台币区间在32.600-32.750。

在海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，尾盘指标一个月期美元/台币换汇点溢价明显扩增，显示市场估台币趋势看贬；目前一个月美元/台币远汇 报32.658/32.728，上日收在32.580。

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16:00 台币/美 上日收盘 波动区间 开盘价 成交量 上日

元 亿美元

报价 台北外汇经纪公 32.680 32.528 32.600-32.690 32.600 6.69 7.70 司 元太外汇经纪公 32.678 32.526 32.600-32.678 32.600 3.05 3.21 司 无本金交割远期外汇(N 最新报价 上日现货收盘时水准 DF)

美元/台币一个月期 0.035/0.055 0.000/0.010 美元/台币六个月期 0.040/0.070 -0.005/0.015 (完)

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Tullett Prebon台币NDF报价 (记者 罗两莎；; 审校 张喜良)