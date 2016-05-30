韩国金融市场：韩元因叶伦讲话触及近一周低位，韩股小跌

东部证券汇市分析师Park Yuna表示，对美联储升息的预期将使韩元继续承压。 她预计，如果未来几天的美国经济数据增强升息预期，则韩元料将跌至1,200的水平。 受外资买盘提振，韩股削减稍早部分跌幅。 韩股综合股价指数(KOSPI) 跌0.1%至1,967.31点。 海外投资者倾向于买入韩股，近中午时外资净买入505亿韩元(4,243万美元)韩股。 铁矿和钢铁类股 跌1.0%，表现不如大盘。 下跌股与上涨个股分别为456只和344只。 三年期公债6月期货 跌0.13点至110.15。 0220GMT 上日收市价 --------------------------------------------------- 韩元/美元 1,190.2 1,179.3 日圆/韩元 10.7217/01 10.7506 韩国公债期货 * 110.15 110.28 韩国综合股价指数 1,967.31 1,969.17 --------------------------------------------------- * 为三年期公债近月期约报价。 (附注：韩元即港台惯用的韩圜)。 如欲浏览韩国现货公债报价，请点选 如欲浏览韩国公债期货主力合约报价，请点选 (完) 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 全球汇市报导 汇市技术面解析 所有外汇新闻 汇率路透调查 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 指标利率一览 澳元、新西兰元报导 英镑报导 台币报导 人民币报导 韩元报导 南非兰特报导 亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价 全部现汇报价 美国股市 标准普尔主要分类指数 美股盘前/盘后 美股一周展望 Nasdaq最活跃个股 纽约证交所最活跃个股 Nasdaq涨幅居前个股 纽约证交所涨幅居前个股 Nasdaq跌幅居前个股 纽约证交所跌幅居前个股 美股业绩公布日程 中港台企业ADR报价一览表 股市新闻 加拿大股市报导 欧洲股市报导 日本股市报导 香港股市报导 中国股市报导 澳洲股市报导 台湾股市报导 东南亚股市报导 英股富时指数 德股DAX指数 法股CAC-40指数 韩国股市已并入韩国金融市场报导中，相关稿件请点选 (编译 许娜/王颖；审校 徐文焰/张若琪)