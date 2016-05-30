日本股市：日经指数创逾一个月最高，因日圆走软及消费税料推迟上调

日本首相安倍晋三决定把原计划明年4月实施的上调消费税计划推迟两年半。这也支撑了看涨人气。

日本自民党副总裁高村正彦周一向记者表达了首相的决定。

交易商表示，尽管推迟上调消费税让市场感到宽慰，但投资者在下个月的重大事件前将可能不会大规模建仓。

“市场害怕出现负面意外消息，”摩根大通股票衍生品和量化策略部门执行董事Michiro Naito称，“美联储将作出政策决定，英国退出欧盟仍存在很小的可能性。”

美元走势让出口类股获得提振。美元兑日圆触及111.030日圆，为4月28日以来最强水准，虽然之后回落至110.99，较周五仍上扬0.6%。