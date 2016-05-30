日本股市：日经指数创逾一个月最高，因日圆走软及消费税料推迟上调

标题新闻：伊朗和中国下月将签订30亿美元合约，提高伊朗阿巴丹炼厂产能－伊朗迈赫尔通讯社
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日本首相安倍晋三决定把原计划明年4月实施的上调消费税计划推迟两年半。这也支撑了看涨人气。
日本自民党副总裁高村正彦周一向记者表达了首相的决定。
交易商表示，尽管推迟上调消费税让市场感到宽慰，但投资者在下个月的重大事件前将可能不会大规模建仓。
“市场害怕出现负面意外消息，”摩根大通股票衍生品和量化策略部门执行董事Michiro Naito称，“美联储将作出政策决定，英国退出欧盟仍存在很小的可能性。”
美元走势让出口类股获得提振。美元兑日圆触及111.030日圆，为4月28日以来最强水准，虽然之后回落至110.99，较周五仍上扬0.6%。
东证股价指数 早盘收高0.7%至1,359.73点，JPX-日经400指数 涨0.76%至12,272.06点。(完)
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MBS:抵押贷款支持证券 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
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