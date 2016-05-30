香港个股：弘毅投资购理文手袋控股权，并拟提出全面收购

路透香港5月30日 - 理文手袋集团有限公司 周一宣布，公司控股股东拟悉数将所持50.03%股权出售予弘毅投资，总现金代价约4.87亿港元。完成收购后，弘毅投资将按同等作价即每股1.18港元，向理文手袋其余股东提出全面收购要约，较公司停牌前报价低逾两成。理文手袋今天复牌，股价最多挫近7%。

理文手袋的声明称，公司控股股东李运强先生及李文恩将按每股1.18港元悉数出售所持4.1275亿股公司股份，完成交易后将不再持有任何股份。

收购方为从事私募投资的弘毅投资的直接全资附属公司Exponential Fortune Group Limited，由赵令观持有49%，余下51%则由曹永刚及徐敏平均持有。

声明称，弘毅投资拟继续经营现有主要业务并维持公司的上市地位，并在要约截止后，对公司业务活动及财务状况进行检讨。要约人并将考虑大众市场消费品领域（包括但不限于餐饮行业）的任何适宜收购机会。

理文手袋股份自5月27日起暂停买卖，今天恢复交易，最多曾跌6.8%，香港时间11:02跌4.05%。（完）

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