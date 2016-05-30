中国货币市场：月末资金面仍稳中偏松，缴税走款难改流动性大势

路透上海5月30日 - 中国银行间市场周一资金面仍稳中偏松，主要回购利率也稍有回落 ；尽管月末前最后两个交易日会有一些缴税走款，但资金供给整体充裕，料对流动性大势影 响有限。 “明天可能有一些缴税的走款，不过影响应该不会太大。”华东一银行交易员称。 她谈到，虽然目前大行资金供给上不太均衡，有些出的很多，有些则不太出钱，但总的 来说供给是足够的，月底前流动性平稳过渡难度有限。 上海一银行交易员认为，近期央行公开市场一直保持着相当力度的投放，央行维稳短期 资金的意图明确，而6月上旬前也暂时看不到什么收缩资金面的因素，近期流动性应该也不 会出现太大波动。 第一财经网站上周刊登中国央行货币政策分析小组的文章指出，中国经济增长虽处于合 理区间但下行压力较大，货币政策中安排适度的逆周期、维护稳定并促进增长的政策成分符 合客观需要；货币政策总体保持稳健、略偏宽松是客观、适宜的。 中国央行公开市场今日进行650亿元人民币七天期逆回购操作，完全对冲单日到期量。 以下为主要货币市场利率报价: 北京时间11:21 今日(%) 上日(%) 变动(bp) 质押式回购加权平均利率 其中:隔夜 1.9736 1.9852 -1.16 七天 2.2790 2.3669 -8.79 14天 2.6419 2.6400 +0.19 上海证交所质押式回购利率 其中:隔夜 2.2600 1.9050 +35.50 七天 1.9800 1.8800 +10.00 14天 1.9400 1.9300 +1.00 回购定盘利率 其中:隔夜 2.0100 2.0000 +1.00 七天 2.5000 2.5000 +0.00 14天 2.6500 2.7000 -5.00 Shibor 其中:隔夜 2.0020 2.0010 +0.10 七天 2.3340 2.3330 +0.10 三个月 2.9455 2.9420 +0.35 (完) (发稿 边竞；; 审校 杨淑祯)