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亚洲 | 2016年 5月 30日 星期一 11:33 BJT

中国货币市场：月末资金面仍稳中偏松，缴税走款难改流动性大势

路透上海5月30日 - 中国银行间市场周一资金面仍稳中偏松，主要回购利率也稍有回落
；尽管月末前最后两个交易日会有一些缴税走款，但资金供给整体充裕，料对流动性大势影
响有限。    
    
    “明天可能有一些缴税的走款，不过影响应该不会太大。”华东一银行交易员称。
    
    她谈到，虽然目前大行资金供给上不太均衡，有些出的很多，有些则不太出钱，但总的
来说供给是足够的，月底前流动性平稳过渡难度有限。    
    
    上海一银行交易员认为，近期央行公开市场一直保持着相当力度的投放，央行维稳短期
资金的意图明确，而6月上旬前也暂时看不到什么收缩资金面的因素，近期流动性应该也不
会出现太大波动。   
    
    第一财经网站上周刊登中国央行货币政策分析小组的文章指出，中国经济增长虽处于合
理区间但下行压力较大，货币政策中安排适度的逆周期、维护稳定并促进增长的政策成分符
合客观需要；货币政策总体保持稳健、略偏宽松是客观、适宜的。 
 
    
    中国央行公开市场今日进行650亿元人民币七天期逆回购操作，完全对冲单日到期量。 
             
    以下为主要货币市场利率报价:        
 北京时间11:21                今日(%)    上日(%)   变动(bp)
 质押式回购加权平均利率                                    
  其中:隔夜                    1.9736     1.9852      -1.16
      七天                     2.2790     2.3669      -8.79
                                                  
      14天                     2.6419     2.6400      +0.19
                                                  
 上海证交所质押式回购利率                                  
  其中:隔夜                    2.2600     1.9050     +35.50
                                                  
      七天                     1.9800     1.8800     +10.00
                                                  
      14天                     1.9400     1.9300      +1.00
                                                  
 回购定盘利率                                              
  其中:隔夜                    2.0100     2.0000      +1.00
                                                  
      七天                     2.5000     2.5000      +0.00
                                                  
      14天                     2.6500     2.7000      -5.00
                                                  
 Shibor                                                    
   其中:隔夜                   2.0020     2.0010      +0.10
                                                  
       七天                    2.3340     2.3330      +0.10
                                                  
       三个月                  2.9455     2.9420      +0.35
                                                  
 (完)

 (发稿 边竞；; 审校 杨淑祯)

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