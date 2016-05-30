《香港重要政经日程》--5月30日-6月7日

标题新闻：伊朗和中国下月将签订30亿美元合约，提高伊朗阿巴丹炼厂产能－伊朗迈赫尔通讯社
伊朗迈赫尔通讯社援引伊朗石油部副部长Abbas Kazemi 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
================== 今日重要政经消息=================
5月30日（周一）
10:00 中国人寿 在中国举行股东周年大会。
10:00 石药集团 股东周年大会。
11:00 嘉华国际 股东周年大会。
================== 近期重要政经消息=================
5月31日（周二）
公布4月份零售销售数字。
公布4月份M-3货币供应数字。
公布4月底止外汇基金总资产。
10:00 禹洲地产 股东周年大会。
14:30 龙湖地产 股东周年大会。
15:30 大新银行 股东周年大会。
16:30 大新金融 股东周年大会。
6月1日（周三）
*中银航空租赁 首日挂牌。
10:00 中国食品 股东周年大会。
15:30 中国建筑国际 股东周年大会。
6月2日（周四）
09:00 中兴通讯 在中国举行股东周年大会。
10:00 新秀丽 股东周年大会。
10:15 大悦城 股东周年大会。
10:30 香格里拉 股东周年大会。
11:00 恒基发展 股东周年大会。
11:30 恒基地产 股东周年大会。
14:00 联想控股 在中国举行股东周年大会。
15:00 江苏宁沪高速 在中国举行股东周年大会。
16:45 华润燃气 股东周年大会。
6月3日（周五）
*公布5月份香港PMI。
09:00 康师傅 在中国举行股东周年大会。
09:00 华晨中国 股东周年大会。
09:30 招商局国际 股东周年大会。
10:00 中粮包装 股东周年大会。
10:00 银泰商业 在中国举行股东周年大会。
11:00 李宁 举行股东周年大会。
6月6日（周一）
09:00 中石化油服 在中国举行股东周年大会。
09:00 比亚迪电子 在中国举行股东周年大会。
09:30 中国银河证券 在中国举行股东周年大会。
10:00 比亚迪 在中国举行股东周年大会。
14:00 中银香港 股东周年大会。
6月7日（周二）
09:30 中国银行 股东周年大会。
10:30 周生生 股东周年大会。
11:00 中国电力 股东周年大会。
13:30 复星医药 在中国举行股东周年大会。
14:00 民生银行 在中国举行股东周年大会。
14:30 保利文化 在中国举行股东周年大会。
注：（1）代表新增。
（2）路透中文快讯未必会另行报导上述各项相关内容。（完）
伊朗迈赫尔通讯社援引伊朗石油部副部长Abbas Kazemi 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
MBS:抵押贷款支持证券 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英 文报导全文,请点选