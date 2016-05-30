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亚洲 | 2016年 5月 30日 星期一 16:10 BJT

《中国金融债发行日程表》--5月30日

以下为中国即将或正在发行的金融债:

  发债主体      规模          期限      票面利率       债券类型     发行时间
            (亿元人民币)      (年)    或参考收益率
 =============================================================================
 *农发行         50            1        2.5834%        固息增发债   5/31-6/1
                 40            3        3.0188%
                 60            5        3.2168%
                 60            7        3.5072%
                 50           10        3.4946%
                      (2016年第14/15/16/17/18期增发债)
 *国开行       至多30          3        周二招标       固息增发债   6/1-6/2
               至多40          5
               至多60          7 
                      (2016年第八、六、七期增发债)
 *国开行       至多120        10        周四招标       固息增发债   6/3-6/6
               至多30         20  
                      (2016年第10期和第五期增发债)
 *进出口行     至多50          1        周四招标       固息增发债   6/2-6/6
               至多50          5      
               至多50         10
                      (今年第四、六和三期增发债)
  进出口行      50             1       *2.5603%        固息增发债   5/26-5/30
                50             5       *3.16%          固息金融债
                50            10       *3.4887%        固息增发债
                      (2016年第四、三期增发债和第六期新发债)
  国开行       120            10       *3.2948%        固息增发债   5/27-5/30
                30            20       *3.9266%        固息增发债
                      (2016年第10期和第五期增发债)
      
  注: *表示新增。(完)
    
  如欲了解中国债券情况,请在下列代码上按左鼠键点击两次

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