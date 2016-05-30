《中国金融债发行日程表》--5月30日

以下为中国即将或正在发行的金融债: 发债主体 规模 期限 票面利率 债券类型 发行时间 (亿元人民币) (年) 或参考收益率 ============================================================================= *农发行 50 1 2.5834% 固息增发债 5/31-6/1 40 3 3.0188% 60 5 3.2168% 60 7 3.5072% 50 10 3.4946% (2016年第14/15/16/17/18期增发债) *国开行 至多30 3 周二招标 固息增发债 6/1-6/2 至多40 5 至多60 7 (2016年第八、六、七期增发债) *国开行 至多120 10 周四招标 固息增发债 6/3-6/6 至多30 20 (2016年第10期和第五期增发债) *进出口行 至多50 1 周四招标 固息增发债 6/2-6/6 至多50 5 至多50 10 (今年第四、六和三期增发债) 进出口行 50 1 *2.5603% 固息增发债 5/26-5/30 50 5 *3.16% 固息金融债 50 10 *3.4887% 固息增发债 (2016年第四、三期增发债和第六期新发债) 国开行 120 10 *3.2948% 固息增发债 5/27-5/30 30 20 *3.9266% 固息增发债 (2016年第10期和第五期增发债) 注: *表示新增。(完) 如欲了解中国债券情况,请在下列代码上按左鼠键点击两次