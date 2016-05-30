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市场报道 | 2016年 5月 31日 星期二 07:10 BJT

****欧洲经济指标预测--5月31日-6月7日****

以下为欧洲近期预定公布的重要经济数据及活动日程：  

    GMT时间  经济指标/活动                         公布时段     预估值     前值    
    
    5月30日当周
            
    5月31日(二)
    0600 德国实质零售销售(较前月)                    4月        +0.9%      -1.1%
                         (较上年同期)                           +1.9%      +0.7%
    0645 法国消费者物价调和指数(HICP)(较上年同期) 5月初值       -0.1%      -0.1%
    0645 法国生产者物价指数(PPI)(较前月)              4月         --       +0.3%
    0755 德国经季节调整失业人数变化(万人)             5月     减少0.5    减少1.6 
             未经季节调整失业人数(万人)                         266.6        270
             经季节调整失业率                                    6.2%       6.2%
             经季节调整失业人数(万人)                             --       270.6
    0800 意大利失业率                                 4月       11.4%      11.4%
    0800 欧元区M3货供额(较上年同期)                   4月       +5.0%      +5.0%
               针对家庭的放款                                     --       +1.6%
    0900 欧元区消费者物价调和指数(HICP)(较上年同期)5月初值      -0.1%      -0.2%
    0900 欧元区失业率                                 4月       10.2%      10.2%
    0900 意大利CPI(较前月)                        5月初值       +0.2%      -0.1%
                  (较上年同期)                                  -0.3%      -0.5%
               HICP(较前月)                                     +0.3%      +0.2%
                   (较上年同期)                                 -0.3%      -0.4%    
    1000 意大利国内生产总值(GDP)(较前季)       第一季终值       +0.3%      +0.3%
                             (较上年同期)                       +1.0%      +1.0%
    
    6月1日(三)
    0545 瑞士GDP(较前季)                           第一季       +0.2%      +0.4%
                (较上年同期)                                    +0.8%      +0.4%
    0600 英国Nationwide房价(较前月)                   5月       +0.2%      +0.2%
                       (较上年同期)                             +4.6%      +4.9%
    0715 瑞士零售销售(较上年同期)                     4月         --       -1.3%
    0730 瑞士制造业采购经理人指数(PMI)                5月        54.0       54.7
    0745 意大利Markit/ADACI制造业PMI                  5月        53.0       53.9
    0750 法国Markit制造业PMI                          5月        48.3       48.3
    0755 德国Markit/BME制造业PMI                      5月　　 　 52.4       52.4
    0800 欧元区Markit制造业PMI                    5月终值        51.5       51.5
    0830 英国消费者信贷(亿英镑)                       4月       16.00      18.83
             抵押贷款发放金额(亿英镑)                           38.50      74.35
             抵押贷款批准件数(件)                              67,900     71,357
             M4货供额(较前月)                                     --       -0.4%
    0830 英国Markit/CPIS制造业PMI                     5月        49.6       49.2
    
    6月2日(四)
    0830 英国Markit/CIPS建筑业PMI                     5月        51.9       52.0
    0900 欧元区生产者物价指数(PPI)(较前月)            4月       +0.1%      +0.3%
                                  (较上年同期)                  -4.1%      -4.2%
    1145 欧洲央行再融资利率                           6月       0.00%      0.00%
                 存款利率                                      -0.40%     -0.40%  
    
    6月3日(五)
    0745 意大利Markit/ADACI服务业PMI                  5月        51.5       52.1
    0755 德国Markit服务业PMI                          5月        55.2       55.2
             Markit综合PMI                        5月终值        54.7       54.7
    0800 欧元区Markit服务业PMI                    5月终值        53.1       53.1
               Markit综合PMI                                     52.9       52.9
    0830 英国Markit/CIPS服务业PMI                     5月        52.5       52.3
    0900 欧元区零售销售 (较前月)                      4月       +0.3%      -0.5%
                    (较上年同期)                                +1.9%      +2.1%
    
    6月6日当周
    
    6月6-13日
    0700 英国Halifax房屋价格(较前月)                5月           --      -0.8%
                        (较上年同期)        截至5月的三个月       --      +9.2%
    
    6月6日(一)
    0600 德国工业订单(较前月)                       4月           --      +1.9%
    0830 欧元区Sentix投资者信心指数                 6月           --        6.2
    2301 英国BRC同店零售销售(较上年同期)            5月           --      -0.9%
    
    6月7日(二)
    0600 德国工业生产(较前月)                       4月           --      -1.3%
    0645 法国预算收支(亿欧元)                 截至4月底           --  赤字275.0
    0645 法国经常帐(亿欧元)                         4月           --     赤字18
             经季节调整贸易收支(亿欧元)             4月           --   逆差43.7
    0900 欧元区国内生产总值(GDP)(较前季)   第一季修正值           --      +0.5%
                            (较上年同期)                          --      +1.5% (完) 
    
      
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