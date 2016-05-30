日本债市：叶伦讲话后日债价格下跌，但日本央行购债操作遏制跌势

美国联邦储备理事会(FED/美联储)主席叶伦称，如果经济如预期般加速成长，继续创 造就业，美联储应该在“未来几个月内”升息。 此番言论周五提振美债收益率 上扬。日本债市从中获得线索指引。 日本央行周一购买总计1.24万亿日圆(111.7亿美元)债券，包括剩余期限一年至10年的 公债，这是其常规购债计划的一部分。 对于日本趋于推迟上调消费税，投资者数月来一直这样预期，不过债市对此反应平淡。 当日涨跌 上日 最新报价 (基点) 收市价 两年期公债 -0.240% +0.0 -0.240% 五年期公债 -0.230% +0.5 -0.235% 10年期公债 -0.115% +0.5 -0.120% 20年期公债 0.000% +0.0 0.240% 30年期公债 0.310% +0.5 0.305% 10年期公债期货 <0#JGB:> 152.00 -0.03 152.03 注1：公债期货涨跌为点数。 注2：若报价显示0.000%表示尚未成交。(完) 美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告 美债每日展望 欧元区公债市场 美国现货公债 英国公债市场 日本公债市场 中国债市 台湾债市 利率或央行相关报导 [INT|CEN-CMN] 美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 许娜/李爽 审校 戴素萍/孙茉莉)