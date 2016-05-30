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亚洲 | 2016年 5月 30日 星期一 11:42 BJT

日本债市：叶伦讲话后日债价格下跌，但日本央行购债操作遏制跌势

美国联邦储备理事会(FED/美联储)主席叶伦称，如果经济如预期般加速成长，继续创
造就业，美联储应该在“未来几个月内”升息。 此番言论周五提振美债收益率
上扬。日本债市从中获得线索指引。
    
    日本央行周一购买总计1.24万亿日圆(111.7亿美元)债券，包括剩余期限一年至10年的
公债，这是其常规购债计划的一部分。
    
    对于日本趋于推迟上调消费税，投资者数月来一直这样预期，不过债市对此反应平淡。
    
    
                                             当日涨跌   上日
                                  最新报价    (基点)   收市价
    
    两年期公债        -0.240%     +0.0   -0.240%
    五年期公债        -0.230%     +0.5   -0.235%
    10年期公债       -0.115%     +0.5   -0.120%
    20年期公债        0.000%     +0.0    0.240%
    30年期公债        0.310%     +0.5    0.305%
    10年期公债期货  <0#JGB:>         152.00    -0.03    152.03
    
    注1：公债期货涨跌为点数。
    注2：若报价显示0.000%表示尚未成交。(完)
    
      
      
    美国公债发行日程表    全球主要国家发债预告  
    美债每日展望            欧元区公债市场        
    美国现货公债            英国公债市场              
    日本公债市场             中国债市                  
    台湾债市                 利率或央行相关报导  [INT|CEN-CMN]
    美国指标公债报价      欧元区指标公债报价     

 (编译 许娜/李爽  审校 戴素萍/孙茉莉)

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