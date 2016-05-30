澳新汇市：澳元和新西兰元处在数月低点附近，受美联储利率言论拖累

叶伦周五称，如果经济如预期般加速成长，继续创造就业，美联储应该在“未来几个月内”升息。

投机客进一步减持澳元多仓也令澳元承压。截至5月24日当周澳元净多仓仅为124口，远低于前一周的25,000口。

澳洲西太平洋银行(Westpac Bank)资深货币策略师Sean Callow称，这是3月15日以来最不看多的立场。

投资者保持谨慎，等待本周稍晚澳洲国内生产总值(GDP)、零售销售以及贸易数据的发布。

新西兰元兑美元 从盘初的0.6703跌至两个月最低0.6676，最新报0.6694。

支撑位在0.6670，然后是0.6654。

澳元兑新西兰元 继续反弹，自上周所及低位1.610走强至1.0717。(完)

全球汇市简讯 英文汇市简讯页面

全球汇市报导 汇市技术面解析

所有外汇新闻 汇率路透调查

美加经济指标预测 欧洲经济指标预测

指标利率一览 澳元、新西兰元报导

英镑报导 台币报导

人民币报导 韩元报导

南非兰特报导 亚洲盘现汇报价

欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价