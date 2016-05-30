澳新汇市：澳元和新西兰元处在数月低点附近，受美联储利率言论拖累

标题新闻：伊朗和中国下月将签订30亿美元合约，提高伊朗阿巴丹炼厂产能－伊朗迈赫尔通讯社
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叶伦周五称，如果经济如预期般加速成长，继续创造就业，美联储应该在“未来几个月内”升息。
投机客进一步减持澳元多仓也令澳元承压。截至5月24日当周澳元净多仓仅为124口，远低于前一周的25,000口。
澳洲西太平洋银行(Westpac Bank)资深货币策略师Sean Callow称，这是3月15日以来最不看多的立场。
投资者保持谨慎，等待本周稍晚澳洲国内生产总值(GDP)、零售销售以及贸易数据的发布。
新西兰元兑美元 从盘初的0.6703跌至两个月最低0.6676，最新报0.6694。
支撑位在0.6670，然后是0.6654。
澳元兑新西兰元 继续反弹，自上周所及低位1.610走强至1.0717。(完)
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全部现汇报价 (编译 汪红英/刘秀红；审校 陈宗琦/戴素萍)
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