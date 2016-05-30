中国汇市：人民币早盘随中间价急贬跌破6.58，美加息预期升温但市场冷静

标题新闻：伊朗和中国下月将签订30亿美元合约，提高伊朗阿巴丹炼厂产能－伊朗迈赫尔通讯社
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* 人民币早盘随中间价大跌逾200点
* 中间价大幅调低294点至逾五年新低
* 市场略偏购汇，在6.58附近自发出清
* 美联储加息预期升温但市场情绪冷静
路透北京5月30日 - 中国人民币兑美元即期 周一早盘随中间价大幅走贬，突破6.58关口。中间价则调低近300点刷新逾五年新低。交易员称，今日中间价符合市场预期，市场情绪并未因汇价大幅贬值而恐慌；亦未见大行出手维稳你，在6.58附近市场自发出清。
他们并表示，近期人民币汇价还将随国际美元波动。尽管上周五美联储主席耶伦的讲话让加息预期继续升温，但美指突破96关口还需时日，未来或将出现短暂回调。离岸 人民币亦大幅走贬，但两地点差仍维持在100点以内。
“今天的中间价就是这个位置，根据中间价机制算出来的，市场也是比较认可的。”一股份行交易员称。
亦有股份行交易员表示，今日市场略偏购汇，自营盘交易较多。半日成交量并不大，或与大行未出手维稳有关。
路透计算的今日CFETS人民币汇率指数为97.30，较上日微升0.10%，今日人民币对美元中间价大幅下调，但人民币兑欧元、日圆均出现较大涨幅，消化了对美元的跌幅。SDR篮子指数今日微升0.02%至96.37。BIS篮子指数今日微升0.04%至98.57
美国联邦储备委员会(FED/美联储)主席叶伦周五称，如果经济如预期般加速成长，继续创造就业，美联储应该在“未来几个月内”升息。叶伦的讲话支撑了美联储将于6月或者7月升息的预期。
中国大型投行--中金公司周日晚发布报告称，随着美联储加息预期继续升温，人民币汇率弹性加大，但以总体稳定为前提。在第二和三季度，人民币汇率双向波动可能增加，但不会出现大幅调整。
距离美联储6月的议息会议只剩不足三周的时间，美联储加息的预期正在升温，这间接导致了人民币贬值预期的升温和美元流动性的紧张。不过在前美联储达拉斯高级经济学家兼政策顾问王健看来，美联储6月加息的可能性不大，而且年内的加息对人民币也不会有太大的影响。
北京时间11:58，人民币兑美元 即期报6.5807元,上日收报6.5597元，夜盘终报6.565元。今日人民币兑美元中间价 报6.5784元，上日中间价为6.549元。人民币兑美元即期成交额 为74.46亿美元，上日半日为82.17亿美元。
美元/日圆周一触及一个月高位，兑其他货币持坚，因美联储主席叶伦发表的讲话巩固了联储近期内升息的前景。
海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场上，美元/人民币一年期品种 最新报在6.7605元, 上日尾盘为6.743元。香港的离岸人民币兑美元即期 最新报在6.5878元, 上一交易日尾盘报6.5777元。
中国外汇交易中心今日更新的11点人民币兑美元参考汇率 为6.5811；交易中心自1月4日起，每天公布12次参考价，分别为上午10点、11点、下午2点至晚上11点每小时发布一个参考汇率。
中国央行2015年8月11日宣布完善人民币兑美元汇率中间价报价，以增强其市场化程度和基准性。自当日起做市商在每日银行间外汇市场开盘前，参考上日银行间外汇市场收盘汇率，综合考虑外汇供求情况以及国际主要货币汇率变化向中国外汇交易中心提供中间价报价，并一次性贬值近2%。（完） (发稿 孙琦子; 审校 吴云凌)
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