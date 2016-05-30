中国汇市：人民币早盘随中间价急贬跌破6.58，美加息预期升温但市场冷静

* 人民币早盘随中间价大跌逾200点

* 中间价大幅调低294点至逾五年新低

* 市场略偏购汇，在6.58附近自发出清

* 美联储加息预期升温但市场情绪冷静

路透北京5月30日 - 中国人民币兑美元即期 周一早盘随中间价大幅走贬，突破6.58关口。中间价则调低近300点刷新逾五年新低。交易员称，今日中间价符合市场预期，市场情绪并未因汇价大幅贬值而恐慌；亦未见大行出手维稳你，在6.58附近市场自发出清。

他们并表示，近期人民币汇价还将随国际美元波动。尽管上周五美联储主席耶伦的讲话让加息预期继续升温，但美指突破96关口还需时日，未来或将出现短暂回调。离岸 人民币亦大幅走贬，但两地点差仍维持在100点以内。

“今天的中间价就是这个位置，根据中间价机制算出来的，市场也是比较认可的。”一股份行交易员称。

亦有股份行交易员表示，今日市场略偏购汇，自营盘交易较多。半日成交量并不大，或与大行未出手维稳有关。

路透计算的今日CFETS人民币汇率指数为97.30，较上日微升0.10%，今日人民币对美元中间价大幅下调，但人民币兑欧元、日圆均出现较大涨幅，消化了对美元的跌幅。SDR篮子指数今日微升0.02%至96.37。BIS篮子指数今日微升0.04%至98.57

美国联邦储备委员会(FED/美联储)主席叶伦周五称，如果经济如预期般加速成长，继续创造就业，美联储应该在“未来几个月内”升息。叶伦的讲话支撑了美联储将于6月或者7月升息的预期。

中国大型投行--中金公司周日晚发布报告称，随着美联储加息预期继续升温，人民币汇率弹性加大，但以总体稳定为前提。在第二和三季度，人民币汇率双向波动可能增加，但不会出现大幅调整。

距离美联储6月的议息会议只剩不足三周的时间，美联储加息的预期正在升温，这间接导致了人民币贬值预期的升温和美元流动性的紧张。不过在前美联储达拉斯高级经济学家兼政策顾问王健看来，美联储6月加息的可能性不大，而且年内的加息对人民币也不会有太大的影响。

北京时间11:58，人民币兑美元 即期报6.5807元,上日收报6.5597元，夜盘终报6.565元。今日人民币兑美元中间价 报6.5784元，上日中间价为6.549元。人民币兑美元即期成交额 为74.46亿美元，上日半日为82.17亿美元。

美元/日圆周一触及一个月高位，兑其他货币持坚，因美联储主席叶伦发表的讲话巩固了联储近期内升息的前景。

海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场上，美元/人民币一年期品种 最新报在6.7605元, 上日尾盘为6.743元。香港的离岸人民币兑美元即期 最新报在6.5878元, 上一交易日尾盘报6.5777元。

中国外汇交易中心今日更新的11点人民币兑美元参考汇率 为6.5811；交易中心自1月4日起，每天公布12次参考价，分别为上午10点、11点、下午2点至晚上11点每小时发布一个参考汇率。