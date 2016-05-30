《全球汇市》美联储升息预期推升美元；日圆因消费税料推迟上调而走软

标题新闻：伊朗和中国下月将签订30亿美元合约，提高伊朗阿巴丹炼厂产能－伊朗迈赫尔通讯社
伊朗迈赫尔通讯社援引伊朗石油部副部长Abbas Kazemi 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
纽约 当日 今年来 2015年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.1101 1.1114 -0.12 +2.22 1.0860 美元/日圆 110.99 110.22 +0.70 -7.74 120.30 欧元/日圆 123.22 122.51 +0.58 -5.56 130.47 美元/瑞郎 0.9945 0.9945 +0.00 -0.73 1.0018 英镑/美元 1.4624 1.4620 +0.03 -0.77 1.4738 美元/加元 1.3082 1.3017 +0.50 -5.47 1.3839 美元/离岸人民币 6.5868 6.5761 +0.16 +0.29 6.5680 澳元/美元 0.7162 0.7179 -0.24 -1.55 0.7275 新西兰元/美元 0.6689 0.6691 -0.03 -1.99 0.6825 澳元/日圆 79.500 79.190 +0.39 -9.27 87.620 新西兰元/日圆 73.840 73.740 +0.14 -9.93 81.980 英镑/日圆 162.28 161.19 +0.68 -8.43 177.22 澳元/新西兰元 1.0705 1.0727 -0.21 +0.38 1.0664 附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算 。(完) 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 全球汇市报导 汇市技术面解析 所有外汇新闻 汇率路透调查 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 指标利率一览 澳元、新西兰元报导 英镑报导 台币报导 人民币报导 韩元报导 南非兰特报导 亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价 (编译/审校 刘秀红/汪红英/蔡美珍/陈宗琦/李婷仪/白云/戴素萍/王兴亚/许娜/王颖)
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MBS:抵押贷款支持证券 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
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