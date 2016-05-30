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亚洲 | 2016年 5月 30日 星期一 12:25 BJT

《全球汇市》美联储升息预期推升美元；日圆因消费税料推迟上调而走软

纽约   当日  今年来  2015年
                               最新报价 上收市价 涨跌%  涨跌%  收市价
    
    欧元/美元            1.1101  1.1114  -0.12  +2.22  1.0860
    美元/日圆            110.99  110.22  +0.70  -7.74  120.30
    欧元/日圆         123.22  122.51  +0.58  -5.56  130.47
    美元/瑞郎            0.9945  0.9945  +0.00  -0.73  1.0018
    英镑/美元            1.4624  1.4620  +0.03  -0.77  1.4738
    美元/加元            1.3082  1.3017  +0.50  -5.47  1.3839
    美元/离岸人民币         6.5868  6.5761  +0.16  +0.29  6.5680
    澳元/美元            0.7162  0.7179  -0.24  -1.55  0.7275
    新西兰元/美元        0.6689  0.6691  -0.03  -1.99  0.6825
    澳元/日圆         79.500  79.190  +0.39  -9.27  87.620
    新西兰元/日圆     73.840  73.740  +0.14  -9.93  81.980
    英镑/日圆         162.28  161.19  +0.68  -8.43  177.22
    澳元/新西兰元     1.0705  1.0727  -0.21  +0.38  1.0664
    
    附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算
。(完)
    
      
      
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 (编译/审校 刘秀红/汪红英/蔡美珍/陈宗琦/李婷仪/白云/戴素萍/王兴亚/许娜/王颖)

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