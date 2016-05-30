版本:
中国
亚洲 | 2016年 5月 30日 星期一 16:40 BJT

《中国地方债发行日程表》--5月30日

以下为中国即将或正在招标发行的地方债:

  发债主体    规模      期限      票面利率     债券类型    发行时间      
           (亿元人民币)
 ---------------------------------------------------------------------
 *天津市       49.28     3年      周二招标    一般地方债     6/1
              134.8      5年 
              137.61     7年
              137.6     10年
               58.35     5年      周二招标    专项地方债     6/1
               21.2      7年
               20.28    10年
 *河北省      145        3年      周三招标    一般地方债     6/2
              145        5年
              145        7年
               49.58    10年  
               43        3年      周三招标    专项地方债     6/2
               59.42     5年
               43        7年
 *贵州省       80        3年      周四招标    一般地方债     6/3
              120        5年
              120        7年
               80       10年
 *甘肃省       77       10年      6/6招标     一般地方债     6/7
  青海省       11        3年      *2.70%      一般地方债     5/30
               19.5      5年      *2.90%
               20        7年      *3.18%
               20.5     10年      *3.18%
                6        3年      *2.7%       专项地方债     5/30
                6.1      5年      *2.9%
                6.9      7年      *3.18%
                5       10年      *3.24%
  内蒙古       24.7471   3年      *2.86%      一般地方债     5/31
               74.21     5年      *3.05%
               74.21     7年      *3.31%
               74.21    10年      *3.29%
  河南省       76        3年      *2.81%      一般地方债     5/31
              114        5年      *3.03%
              114        7年      *3.26%
               76       10年      *3.24%
               52.6      3年      *2.81%      专项地方债      5/31
               78.9      5年      *3.03%
               78.9      7年      *3.26%
               52.6     10年      *3.24%
 ---------------------------------------------------------------------
    
    注:*代表新增(完)
    
  如欲了解中国债券情况,请在下列代码上按左鼠键点击两次

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐