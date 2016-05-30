《中国地方债发行日程表》--5月30日

以下为中国即将或正在招标发行的地方债: 发债主体 规模 期限 票面利率 债券类型 发行时间 (亿元人民币) --------------------------------------------------------------------- *天津市 49.28 3年 周二招标 一般地方债 6/1 134.8 5年 137.61 7年 137.6 10年 58.35 5年 周二招标 专项地方债 6/1 21.2 7年 20.28 10年 *河北省 145 3年 周三招标 一般地方债 6/2 145 5年 145 7年 49.58 10年 43 3年 周三招标 专项地方债 6/2 59.42 5年 43 7年 *贵州省 80 3年 周四招标 一般地方债 6/3 120 5年 120 7年 80 10年 *甘肃省 77 10年 6/6招标 一般地方债 6/7 青海省 11 3年 *2.70% 一般地方债 5/30 19.5 5年 *2.90% 20 7年 *3.18% 20.5 10年 *3.18% 6 3年 *2.7% 专项地方债 5/30 6.1 5年 *2.9% 6.9 7年 *3.18% 5 10年 *3.24% 内蒙古 24.7471 3年 *2.86% 一般地方债 5/31 74.21 5年 *3.05% 74.21 7年 *3.31% 74.21 10年 *3.29% 河南省 76 3年 *2.81% 一般地方债 5/31 114 5年 *3.03% 114 7年 *3.26% 76 10年 *3.24% 52.6 3年 *2.81% 专项地方债 5/31 78.9 5年 *3.03% 78.9 7年 *3.26% 52.6 10年 *3.24% --------------------------------------------------------------------- 注:*代表新增(完) 如欲了解中国债券情况,请在下列代码上按左鼠键点击两次