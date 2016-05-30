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亚洲 | 2016年 5月 30日 星期一 14:06 BJT

重发-新兴汇市：多数新兴亚币下滑，FED主席叶伦讲话强化美国加息预期

(重发以调整格式)
    路透新加坡5月30日 - 多数新兴亚洲货币周一下滑，此前美国联邦储备理事会(美联储/
FED)主席叶伦的讲话增强了对于美国近期内将升息的预期。
    
    人民币兑美元 跌至逾四个月最低，中国央行今日设定的人民币兑美元中间价
创下了2011年2月来最低。
    
    韩元兑美元 表现不及其它亚洲货币，因市场揣测如果MSCI明晟将中国股市纳
入其新兴市场指数，一些外国股票基金或将资金移向中国。
    
    马币(林吉特) 下跌，因股市资金外流；印尼卢比 尾随多数印尼政府公
债价格 走低。
    
    美国联邦储备理事会(FED/美联储)主席叶伦周五称，如果经济如预期般加速成长，继续
创造就业，美联储应该在“未来几个月内”升息。叶伦的讲话支撑了美联储将于6月或者7月
升息的预期。 
    
    美国圣路易斯联邦储备银行总裁布拉德周一表示，全球市场似乎已经为美联储夏季升息
做好准备，不过他并未明确提及采取政策行动的时点。
    
    “美元周五纽约盘上涨过后，美元兑亚洲货币将会有些跟进涨势，”澳洲联邦银行(CBA
)住新加坡策略师Andy Ji。
    
    不过Ji称新兴亚币跌幅料有限，他称叶伦态度强硬程度不及其他美联储同僚。
    
       **韩元兑美元跌逾1%**
    
    韩元兑美元下跌1.1%至1,192.1，为5月24日以来最弱，当时韩元触及逾两个月最低。
    
    MSCI明晟将在6月中旬决定是否将中国股市纳入其新兴市场指标股指。如果决定纳入，
可能使大量资本流入中国股市。
    
    中国沪深证交所周末同时宣布完善上市公司停复牌制度，姗姗来迟的此举既为A股纳入M
SCI指数进一步铺平了道路，也填补了A股上市公司随意停牌的漏洞。不过此前高位停牌的上
市公司股票复牌后股价必然面临调整，短期依然脆弱的市场将再次承压。 
    
    韩国汇市和股市交易员和分析师称，如果中国股市纳入MSCI明晟的指标股指，可能刺激
一些外资卖出韩股、买入更多中国股票。
    
    一些汇市交易员猜测，有些离岸基金已经在为此卖出韩元。
    
    “如果中国股市真的被纳入，汇率可能升穿1,200，”Hana Financial Investment分析
师Jae-yong Soh谈及美元/韩元汇率时称。
    
    不过，韩元暂时受到出口商月底结算买需的支撑。

    马币下跌，外国投资者连续五周卖超马来西亚股票。
    
    印尼卢比走势则与卢比在无本金交割远期外汇(NDF)的疲软一致，由于外国投资者在印
尼债市的巨大持仓，美国升息将使印尼极易受到伤害。
    
    印尼当地企业的月底需求料使卢比进一步承压。
    

                                    亚洲     当日  今年以来   2015年
                        最新报价  上日尾盘   涨跌%   涨跌%    收市价
    
    日圆            111.26    110.38   -0.79   +8.13    120.30
    坡元            1.3824    1.3798   -0.19   +2.54    1.4175
    台币          32.610    32.528   -0.25   +1.40    33.066
    韩元           1192.10   1179.30   -1.07   -1.44   1174.95
    泰铢             35.77     35.64   -0.36   +0.70     36.02
    菲律宾披索       46.76     46.64   -0.26   +0.31     46.90
    印尼卢比      13635.00  13581.00   -0.40   +1.10  13785.00
    印度卢比       67.33     67.03   -0.45   -1.75     66.15
    马币            4.1120    4.0810   -0.75   +4.33    4.2900
    人民币          6.5815    6.5650   -0.25   -1.36    6.4921
    (完)
    
      
      
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 (编译/审校  王洋/李春喜/张明钧/张若琪/张涛/于春红)

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