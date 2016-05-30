重发-新兴汇市：多数新兴亚币下滑，FED主席叶伦讲话强化美国加息预期

(重发以调整格式) 路透新加坡5月30日 - 多数新兴亚洲货币周一下滑，此前美国联邦储备理事会(美联储/ FED)主席叶伦的讲话增强了对于美国近期内将升息的预期。 人民币兑美元 跌至逾四个月最低，中国央行今日设定的人民币兑美元中间价 创下了2011年2月来最低。 韩元兑美元 表现不及其它亚洲货币，因市场揣测如果MSCI明晟将中国股市纳 入其新兴市场指数，一些外国股票基金或将资金移向中国。 马币(林吉特) 下跌，因股市资金外流；印尼卢比 尾随多数印尼政府公 债价格 走低。 美国联邦储备理事会(FED/美联储)主席叶伦周五称，如果经济如预期般加速成长，继续 创造就业，美联储应该在“未来几个月内”升息。叶伦的讲话支撑了美联储将于6月或者7月 升息的预期。 美国圣路易斯联邦储备银行总裁布拉德周一表示，全球市场似乎已经为美联储夏季升息 做好准备，不过他并未明确提及采取政策行动的时点。 “美元周五纽约盘上涨过后，美元兑亚洲货币将会有些跟进涨势，”澳洲联邦银行(CBA )住新加坡策略师Andy Ji。 不过Ji称新兴亚币跌幅料有限，他称叶伦态度强硬程度不及其他美联储同僚。 **韩元兑美元跌逾1%** 韩元兑美元下跌1.1%至1,192.1，为5月24日以来最弱，当时韩元触及逾两个月最低。 MSCI明晟将在6月中旬决定是否将中国股市纳入其新兴市场指标股指。如果决定纳入， 可能使大量资本流入中国股市。 中国沪深证交所周末同时宣布完善上市公司停复牌制度，姗姗来迟的此举既为A股纳入M SCI指数进一步铺平了道路，也填补了A股上市公司随意停牌的漏洞。不过此前高位停牌的上 市公司股票复牌后股价必然面临调整，短期依然脆弱的市场将再次承压。 韩国汇市和股市交易员和分析师称，如果中国股市纳入MSCI明晟的指标股指，可能刺激 一些外资卖出韩股、买入更多中国股票。 一些汇市交易员猜测，有些离岸基金已经在为此卖出韩元。 “如果中国股市真的被纳入，汇率可能升穿1,200，”Hana Financial Investment分析 师Jae-yong Soh谈及美元/韩元汇率时称。 不过，韩元暂时受到出口商月底结算买需的支撑。 马币下跌，外国投资者连续五周卖超马来西亚股票。 印尼卢比走势则与卢比在无本金交割远期外汇(NDF)的疲软一致，由于外国投资者在印 尼债市的巨大持仓，美国升息将使印尼极易受到伤害。 印尼当地企业的月底需求料使卢比进一步承压。 亚洲 当日 今年以来 2015年 最新报价 上日尾盘 涨跌% 涨跌% 收市价 日圆 111.26 110.38 -0.79 +8.13 120.30 坡元 1.3824 1.3798 -0.19 +2.54 1.4175 台币 32.610 32.528 -0.25 +1.40 33.066 韩元 1192.10 1179.30 -1.07 -1.44 1174.95 泰铢 35.77 35.64 -0.36 +0.70 36.02 菲律宾披索 46.76 46.64 -0.26 +0.31 46.90 印尼卢比 13635.00 13581.00 -0.40 +1.10 13785.00 印度卢比 67.33 67.03 -0.45 -1.75 66.15 马币 4.1120 4.0810 -0.75 +4.33 4.2900 人民币 6.5815 6.5650 -0.25 -1.36 6.4921 (完) 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 全球汇市报导 汇市技术面解析 所有外汇新闻 汇率路透调查 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 指标利率一览 澳元、新西兰元报导 英镑报导 台币报导 人民币报导 韩元报导 南非兰特报导 亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译/审校 王洋/李春喜/张明钧/张若琪/张涛/于春红)