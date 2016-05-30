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亚洲 | 2016年 5月 30日 星期一 13:59 BJT

《汇市简讯》欧洲盘初：叶伦讲话鼓舞美元全线走升

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* 美元/日圆涨0.72%，澳元/美元跌0.35%，新西兰元/美元下滑0.13%，美元/加元涨0.51%

* 美元/坡元升0.22%，美元/印度卢比/涨0.43%，美元/韩元涨0.55%，美元/人民币即期升0.26%

* 日股日经指数上扬1.23%，中国沪综指微升0.07%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数下滑0.12%，美国原油期货跌0.41%，美国10年期公债收益率报1.8350%

* 美国圣路易斯联储总裁布拉德称，全球市场似已为夏季升息做好准备

* 日本首相安倍晋三向党内高层表示，消费税调升计划将延后两年半

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全部现汇报价 (编译 艾茂林; 审校 张若琪)

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