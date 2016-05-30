《汇市简讯》欧洲盘初：叶伦讲话鼓舞美元全线走升

标题新闻：伊朗和中国下月将签订30亿美元合约，提高伊朗阿巴丹炼厂产能－伊朗迈赫尔通讯社
伊朗迈赫尔通讯社援引伊朗石油部副部长Abbas Kazemi 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
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* 美元/日圆涨0.72%，澳元/美元跌0.35%，新西兰元/美元下滑0.13%，美元/加元涨0.51%
* 美元/坡元升0.22%，美元/印度卢比/涨0.43%，美元/韩元涨0.55%，美元/人民币即期升0.26%
* 日股日经指数上扬1.23%，中国沪综指微升0.07%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数下滑0.12%，美国原油期货跌0.41%，美国10年期公债收益率报1.8350%
* 美国圣路易斯联储总裁布拉德称，全球市场似已为夏季升息做好准备
* 日本首相安倍晋三向党内高层表示，消费税调升计划将延后两年半
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全部现汇报价 (编译 艾茂林; 审校 张若琪)
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MBS:抵押贷款支持证券 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
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