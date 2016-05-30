台湾股市：收涨跃过8,500点季线关口，受美股续扬及摩台指拉高结算激励

路透台北5月30日 - 台湾股市周一收涨续创一个月新高。分析师表示，受惠美股续扬及摩台指拉高结算激励，台股开高走高顺势跃过8,500点季线关口，短线若能站稳季线且量能温和放大，则有机会向前高挑战。

台湾加权股价指数 收升0.85%至8,535.87点，前波收盘高位为4月27日的8,563.05点；今日成交初值 为768.24亿台币，上交易日修正后为686.26亿。

元大投顾市场研究部经理薛舜日表示，由于费城半导体指数涨破箱型区间上缘及摩台指拉高结算，今日类股齐扬推升大盘指数涨破季线，进而带动季线转而翻扬，有助台股持续攻坚，短线指数箱型整理区间明显上移至年线8,458点至前波下跌前高位8,743点。

〞今天12点半才发动攻势，有点惊惊涨格局。〞他说。

他表示，目前外资在台股期现货操作偏多，至上日外资在台指期净多单部位增至4万口，上日也在台股买超45.72亿台币，连三个交易日买超共计95.67亿台币，只不过MSCI季度调整将于31日收盘后生效，可能会造成明日收盘前走势较显震荡。

此外，富兰克林华美投信表示，近期外资筹码归队、转卖为买，撑盘力量温和向上，指数进入反弹格局，现阶段多头追价意愿持续，短线或将需要补量来推动向上，否则指数仍有整理压力。