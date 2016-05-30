中国新债：青海定向发行48亿元一般及专项地方债，利率较下限均上浮15%

路透上海5月30日 - 中国青海省财政厅上周五晚间公告，当日采用定向承销方式发行了总额48.1493亿元人民币的一般和专项地方债，其中一般债30.0554亿元，专项债18.0939亿元，中标利率较下限上浮幅度均为15%。

青海省本次定向发行债券期限含三年、五年、七年和10年期，相同期限一般和专项债利率相同，依次为2.93%、3.16%、3.42%和3.39%。

以下为本次定向地方债具体发行情况： 债券类 规模（亿元 期限（年 利率（%） 基准利率（% 上浮基点（bp 上浮幅度（%

别 ） ） ） ） ） 一般债 4.6 3 2.93 2.55 38 15

券

8.0554 5 3.16 2.75 41 15

8.7 7 3.42 2.98 44 15

8.7 10 3.39 2.94 45 15 合计 30.0554 专项债 4.5 3 2.93 2.55 38 15

券

4.5939 5 3.16 2.75 41 15

5.2 7 3.42 2.98 44 15

3.8 10 3.39 2.94 45 15 合计 18.0939

路透统计数据显示，中国2015年地方政府债累计发行38,350.6188亿元，其中定向发行7,921.7795亿元，占比约两成，公开招标占比近八成。

定价方面，2015年各省市定向地方债利率较下限上浮幅度在15%附近居多。陕西省去年11月发行的定向债利率则较下限上浮20%，为当年定向债上浮幅度最高；上浮点数绝对值上，则以去年7月2日大连市定向发行的10年一般和专项债的69个bp为最大。

中国财政部曾发布通知，明确今年各地地方债每季度发行不超过规模上限30%，同时要求地方财政着手改善地方债流动性，并探索面向社会保险基金、住房公积金、企业年金、职业年金、保险公司等机构投资者和个人投资者发行地方债，推进地方债投资主体多元化。

定向承销发行操作规程规定，该种方式下，发行利率区间下限不得低于发行日前1-5个工作日相同待偿期记账式国债收益率平均值，上限不得高于发行日前1-5个工作日相同待偿期记账式国债收益率平均值上浮30%。(完)

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here (发稿 李宏薇; 审校 张喜良)