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亚洲 | 2016年 5月 30日 星期一 14:14 BJT

《汇市简讯》美元/日圆突破一目均衡云区高端111.25

0601GMT

* 美元/日圆突破一目均衡云区高端111.25，全球市场收盘有望收于该点位上方

* 应该对该走势持保留态度，因为美国和英国投资者都在假期之中

* 若成功突破此云区，有望测试112以及100日移动均线切入位112.48

* 在触及112.00即4月底所及高位之前，卖盘料将增多

* 日本出口商卖盘将带来一定压制，但并未在任一价位形成气候

* 日圆多头呈现逢低买盘兴趣，芝加哥国际货币市场(IMM)最新商品交易顾问(CTA)数据仍显示为日圆净多头(完)

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全部现汇报价 (编译 刘秀红；审校 孙茉莉)

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