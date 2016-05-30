《汇市简讯》美元/日圆突破一目均衡云区高端111.25

标题新闻：伊朗和中国下月将签订30亿美元合约，提高伊朗阿巴丹炼厂产能－伊朗迈赫尔通讯社
伊朗迈赫尔通讯社援引伊朗石油部副部长Abbas Kazemi 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
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* 美元/日圆突破一目均衡云区高端111.25，全球市场收盘有望收于该点位上方
* 应该对该走势持保留态度，因为美国和英国投资者都在假期之中
* 若成功突破此云区，有望测试112以及100日移动均线切入位112.48
* 在触及112.00即4月底所及高位之前，卖盘料将增多
* 日本出口商卖盘将带来一定压制，但并未在任一价位形成气候
* 日圆多头呈现逢低买盘兴趣，芝加哥国际货币市场(IMM)最新商品交易顾问(CTA)数据仍显示为日圆净多头(完)
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全部现汇报价 (编译 刘秀红；审校 孙茉莉)
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MBS:抵押贷款支持证券 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
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