日本股市：日经指数收于逾一个月高位，但成交量低迷

家电和电子产品出口厂商Panasonic 收高3.1%。

东芝 飙升4.6%并触及280日圆的五个半月高位，这家处在困境中的公司的股价朝着摩根大通给出的330日圆目标价挺近。摩根大通表示，东芝获利结构转型及旗下核能业务的获利潜能是去上调目标价和股票评级的原因。