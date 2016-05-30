日本股市：日经指数收于逾一个月高位，但成交量低迷

标题新闻：伊朗和中国下月将签订30亿美元合约，提高伊朗阿巴丹炼厂产能－伊朗迈赫尔通讯社
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日圆兑美元触及逾一个月低点，并继续下行，这提振了汽车厂商等出口类股。
日产汽车 飙升3.8%，本田汽车 上涨3%，马自达汽车 上涨3.7%。
家电和电子产品出口厂商Panasonic 收高3.1%。
东芝 飙升4.6%并触及280日圆的五个半月高位，这家处在困境中的公司的股价朝着摩根大通给出的330日圆目标价挺近。摩根大通表示，东芝获利结构转型及旗下核能业务的获利潜能是去上调目标价和股票评级的原因。
东证股价指数 收盘涨1.2%至1,366.01点，33个分类指数中除了两个以外均上涨。
JPX-日经400指数 收涨1.2%至12,329.06点。(完)
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