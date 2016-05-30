中国新债：进出口行周四将增发至多150亿三期固息债，期限一、五和10年

路透上海5月30日 - 中国进出口银行周一公告，将于周四(6月2日)在银行间债市招标增 发至多150亿元人民币三期固息债，期限包括一年、五年和10年。 上述三期债分别为进出口行今年第四 、第六和第三期 的增发债，票面利率为2.46%、3.16%和3.33%。 具体发行条款如下： 第四、六和三期增发债 ----------------------------------------------------------- 招标规模上限 1/5/10年：50亿元 期限/计息方式 1/5/10年固息 招标时间 1/5/10年：6月2日上午10:00-11:30 招标方式 单一价格中标(荷兰式) 缴款日 6月6日 起息日 1年：4/18；5年：5/30；10年：2/22 发行期 6/2-6/6 上市日 6月8日 手续费 1年：0.05%；5年：0.10%；10年：0.15% -----------------------------------------------------------(完) 参看详情，可点选中国债券信息网 here (发稿 边竞；审校 张喜良)