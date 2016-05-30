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亚洲 | 2016年 5月 30日 星期一 14:37 BJT

中国新债：进出口行周四将增发至多150亿三期固息债，期限一、五和10年

路透上海5月30日 - 中国进出口银行周一公告，将于周四(6月2日)在银行间债市招标增
发至多150亿元人民币三期固息债，期限包括一年、五年和10年。

    上述三期债分别为进出口行今年第四 、第六和第三期 
的增发债，票面利率为2.46%、3.16%和3.33%。
        
    具体发行条款如下：
 
                        第四、六和三期增发债
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    招标规模上限        1/5/10年：50亿元
    期限/计息方式       1/5/10年固息
    招标时间            1/5/10年：6月2日上午10:00-11:30
    招标方式            单一价格中标(荷兰式)
    缴款日              6月6日
    起息日              1年：4/18；5年：5/30；10年：2/22
    发行期              6/2-6/6
    上市日              6月8日
    手续费              1年：0.05%；5年：0.10%；10年：0.15%
   -----------------------------------------------------------(完)
            
    参看详情，可点选中国债券信息网 here

 (发稿 边竞；审校 张喜良)

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