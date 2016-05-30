台湾金融：经济复苏趋缓料寿险未来两年经常性获利低于同业--中华信评

路透台北5月30日 - 国际评级公司标准普尔在台转投资的中华信评周一表示，国内外经济复苏步调趋缓下，台湾寿险业未来两年的经常性获利将维持在较亚太区及全球同业为低的水准。但预期台湾上市寿险及金控旗下寿险应可维持强健财务弹性，协助其减缓部分财务风险与突发性的资本压力。

中华信评今日发布报告并指出，台湾寿险业者的整体信用品质与信用稳定性略微落后于全球寿险同业。惟台湾业者要加快海外资产扩张步调的同时迎头赶上全球同业的水准，可能还要克服一些挑战。

“短期间要达到与全球平均水准相同或以上的可能性很低，因为台湾寿险业者目前的资本水准仍然相对较低，而且投资风险较高。”中华信评分析师谢雅媖称。

她认为，台湾主要寿险业者应会在未来一至二年中维持主动积极的财务政策与适当的风险管理机制，协助业者避免投资曝险部位过度成长，进而维持信用结构。寿险业者在面对市场波动的威胁之际，应要同时对其因扩大海外投资部位而较弱的资本缓冲空间提高警觉。

报告中并提及与全球受评寿险同业相较，台湾寿险业在高风险性资产方面的投资杠杆比及外汇曝险部位较高。而此情况也使台湾寿险业信用结构能吸收市场不利情势的缓冲空间受到限制。