台湾房地产：大型银行预期房价仍有逾一成下修空间，保守看待房市景气

标题新闻：伊朗和中国下月将签订30亿美元合约，提高伊朗阿巴丹炼厂产能－伊朗迈赫尔通讯社
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路透台北5月30日 - 台湾央行3月底大幅解除房市管制措施，惟大型银行业者均称，近期房价仅下跌5-8%，与购屋者估房价还有10-15%下跌空间还有一段距离，使买方持观望态度，料房价将呈〞盘整缓跌〞走势，对房市持〞保守谨慎〞看法。
为抑房市炒风，台湾央行自2010年起采取一连串房市管制措施，且搭配财政部推出奢侈税及房地合一等政策；财金两部会联手祭稳定房市措施，使台湾房市〞价稳量缩〞。
〞近期大台北地区房价只下修5-8%，跟购屋者预估有10-15%的跌幅还有一段落差，投资客都在观望，房价还有下修空间。〞一不愿具名大型银行主管对路透说。
另一大型银行主管亦称，资料显示，与去年第四季比较，第一季台北市房价下滑0.96%，新北市下跌2.1%，跌幅最大的是台中市5.61%。因投资客不愿进场、购屋者观望，料房价将呈〞盘整缓跌〞走势。
大型银行业者表示，因资金充裕且缺乏投资管道，加上台湾央行连三季降息后利率已处于相对低档，使房价获支撑；但正因跌幅有限，投资客不愿进场，〞投资客还在观望，预估房价再下跌10-20%，他们才会进来买。〞
银行业者指出，台湾房市在走了10年以上多头后，在房价处于相对高档，且全球不景气影响下，房价仍有下修空间，预估台北市有望下修10%，新北市则有15-20%的下跌空间。(完)
(记者 罗两莎；审校 张喜良)
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