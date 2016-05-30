全球金市：金价跌至逾三个月低点，叶伦讲话推升美元

美国期金 跌1%至每盎司1,201.40美元。

美元兑日圆周一升破111.00日圆，为4月底以来首次，受叶伦上周末的讲话支撑。

“在跌破1,200美元后，金价将试图跌破1,160，”Wing Fung Precious Metals的交易助理负责人William Wong说。

路透分析师王涛说，随着现货金跌破1,206的支撑位，或许会跌至每盎司1,175。若跌破1,175，可能会为跌向1,145敞开大门。

现货银 和现货铂金(白金) 均触及七周低点。

现货银下跌1.8%至每盎司15.94美元，稍早曾触及15.87，为4月12日以来最低。铂金最低跌至4月8日以来最低每盎司961美元。

现货钯金 上涨0.1%至每盎司537.05美元。(完)

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