全球金市：金价跌至逾三个月低点，叶伦讲话推升美元

标题新闻：伊朗和中国下月将签订30亿美元合约，提高伊朗阿巴丹炼厂产能－伊朗迈赫尔通讯社
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美国期金 跌1%至每盎司1,201.40美元。
美元兑日圆周一升破111.00日圆，为4月底以来首次，受叶伦上周末的讲话支撑。
“在跌破1,200美元后，金价将试图跌破1,160，”Wing Fung Precious Metals的交易助理负责人William Wong说。
路透分析师王涛说，随着现货金跌破1,206的支撑位，或许会跌至每盎司1,175。若跌破1,175，可能会为跌向1,145敞开大门。
现货银 和现货铂金(白金) 均触及七周低点。
现货银下跌1.8%至每盎司15.94美元，稍早曾触及15.87，为4月12日以来最低。铂金最低跌至4月8日以来最低每盎司961美元。
现货钯金 上涨0.1%至每盎司537.05美元。(完)
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金属期市 LME库存变化 (编译 孙茉莉/汪红英；审校 高琦/张荻)
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