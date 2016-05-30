《汇市简讯》澳元/美元逼近0.7100的期权障碍

标题新闻：伊朗和中国下月将签订30亿美元合约，提高伊朗阿巴丹炼厂产能－伊朗迈赫尔通讯社
伊朗迈赫尔通讯社援引伊朗石油部副部长Abbas Kazemi 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
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* 0.7148为今日低位，5月24日所及3月1日以来最低位0.7145提供首档支撑
* 3月1日/2月29日形成的双底部0.7109为下一支撑位
* 据称期权障碍在0.7100，上方有常规买单，下方设有停止单
* 今日高位0.7187、10日移动均线切入位0.74220和上周五高位0.7235构成阻力
* 澳元波动率及看跌期权需求较低，表明市场目前已有足够避险(完)
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全部现汇报价 (编译 刘秀红；审校 蔡美珍)
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MBS:抵押贷款支持证券 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
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