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亚洲 | 2016年 5月 30日 星期一 15:12 BJT

《汇市简讯》澳元/美元逼近0.7100的期权障碍

0657GMT

* 0.7148为今日低位，5月24日所及3月1日以来最低位0.7145提供首档支撑

* 3月1日/2月29日形成的双底部0.7109为下一支撑位

* 据称期权障碍在0.7100，上方有常规买单，下方设有停止单

* 今日高位0.7187、10日移动均线切入位0.74220和上周五高位0.7235构成阻力

* 澳元波动率及看跌期权需求较低，表明市场目前已有足够避险(完)

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全部现汇报价 (编译 刘秀红；审校 蔡美珍)

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