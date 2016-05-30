更新版 1-台湾金融：券商公会称券商可办理台币即期外汇业务，央行称尚无时间表

(新增中央银行回应)

路透台北5月30日 - 台湾工商时报周一引述证券商公会理事长简鸿文透露，已获得中央银行同意开放证券业办理涉及新台币之即期外汇交易，以及办理汇率衍生性商品业务，预计半年后可正式开放。但央行回应指出，仍在了解相关细节，没有实施的时间表。

央行一位不愿具名官员对路透表示， 〞央行还在研议规划，但没有具体的实施日期。〞

该官员称，目前央行仍在了解相关的细节，比如证券商的会计制度、证券商开办此业务的意愿及预估的业务规模，目前并没有实施的时间表。

本地时间15:14，台币兑美元 跌9.7分，报32.625。

工商时报引述简鸿文表示，证券业者争取办理相关业务已有一段时间，如循序渐进逐步开放，势将影响业者拓展业务商机。券商仍以境内客户为主，客户持有货币以新台币为主，现行证券商提供客户外币计价的金融商品，客户因外币交割需买卖外币时，涉及新台币与外币间之结汇均需透过证券商代客户向银行办理结汇或由客户迳向银行办理。

只不过，报导指出，外汇交易业务非银行专属业务，目前开放予证券商办理外汇业务，财务条件要求门槛高，业务范围小，加上〞实需原则〞限制，造成证券商办理相关业务缺乏效率，客户不愿意和证券商承作外汇交易。因此建议应比照银行业，尽速务实开放涉及新台币之即期外汇交易，并得加入外汇市场进行抛补。