国际油市：油价下跌，受美元走强及加拿大油砂产量料上升拖累

布兰特原油期货 报每桶49.10美元， 下跌0.22美元。

美元兑日圆周一触及一个月高位，兑其他主要货币持坚，因美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席叶伦发表的讲话巩固了联储近期内升息的前景。

交易商表示，加拿大油砂产量预期增加， 也打压美国原油。

尽管加拿大产量预期上升，但澳新银行表示，由于旺盛需求导致美国石油库存大幅下降420万桶至5.37亿桶，美国原油价格仍存在支撑。

交易商称，美国夏天的驾车汽油需求旺季正式开始，是季节性需求上升的主因。夏季驾车高峰期通常在周一的阵亡将士纪念日开始。

另外，美国石油产量降至877万桶/日，为2014年9月以来最低，而且较2015年6月高峰下跌8.77%。

全球油市中，布兰特原油期货受尼日利亚供应中断事件影响而获得支撑。武装分子对石油管线发动一系列袭击，导致该国石油产量降至逾20年低点。

市场还将关注石油输出国组织(OPEC)本周的维也纳会议，但多数分析师预计会议不会做出什么可导致产量变化的决定。(完)

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