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亚洲 | 2016年 5月 31日 星期二 07:32 BJT

****主要国家经济指标预测--5月31日****

以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： 
 
    GMT时间   经济指标/活动                       公布时段      预估值      前值
    
    5月30日(一)
    2350 日本工业生产                              4月初值      -1.5%      +3.8%
             一个月预估值                                         --       +2.6%
             两个月预估值                                         --       -2.3%

    5月31日(二)
     --  中国对外证券投资资产（分国别）           2015年末
    0500 日本建筑订单(较上年同期)                     4月         --      +19.8%
             房屋开工(较上年同期)                               +3.5%      +8.4%
    0100 新西兰NBNZ企业展望指数                       5月         --        6.2%
                   企业自身活动指数                               --       32.1% 
    0130 澳洲建筑许可                                 4月       -3.0%      +3.7%
             民间住宅建筑许可                                     --       +2.6%
    0130 澳洲经常帐赤字(亿澳元)                     第一季        195        211
             净出口对GDP的贡献率                                 0.7%      0.00%
    0130 澳洲民间部门信贷                             4月       +0.4%      +0.4%
             房屋信贷                                            --        +0.5%
    0600 德国实质零售销售(较前月)                     4月       +0.9%      -1.1%
                         (较上年同期)                           +1.9%      +0.7%
    0645 法国消费者物价调和指数(HICP)(较上年同期) 5月初值       -0.1%      -0.1%
    0645 法国生产者物价指数(PPI)(较前月)              4月         --       +0.3%
    0755 德国经季节调整失业人数变化(万人)             5月     减少0.5    减少1.6
             未经季节调整失业人数(万人)                         266.6        270
             经季节调整失业率                                    6.2%       6.2%
             经季节调整失业人数(万人)                             --       270.6
    0800 意大利失业率                                 4月       11.4%      11.4%
    0800 欧元区M3货供额(较上年同期)                   4月       +5.0%      +5.0%
               针对家庭的放款                                     --       +1.6%
    0900 欧元区消费者物价调和指数(HICP)(较上年同期)5月初值      -0.1%      -0.2%
    0900 欧元区失业率                                 4月       10.2%      10.2%
    0900 意大利CPI(较前月)                         5月初值      +0.2%      -0.1%
                  (较上年同期)                                  -0.3%      -0.5%
               HICP(较前月)                                     +0.3%      +0.2%
                   (较上年同期)                                 -0.3%      -0.4%
    1000 意大利国内生产总值(GDP)(较前季)        第一季终值      +0.3%      +0.3%
                             (较上年同期)                       +1.0%      +1.0%
    1230 加拿大国内生产总值(GDP)(较前月)              3月       -0.1%      -0.1%
               GDP(较前季)                          第一季        --       +0.2%
               GDP环比年率                                      +2.9%      +0.8%
    1230 美国实质个人支出(较前月)                     4月         --        持平
             个人所得(较前月)                                   +0.4%      +0.4%
             经调整后的个人支出                                 +0.7%      +0.1%
             核心PCE物价指数(较前月)                            +0.2%      +0.1%
                            (较上年同期)                          --       +1.6%
             PCE物价指数(较前月)                                  --       +0.1%
                        (较上年同期)                              --       +0.8%
    1300 美国CaseShiller 20个城市经季调房价指数
                                        (较前月)      3月       +0.8%      +0.7%
                    未经季节调整房价指数(较前月)                +0.5%      +0.2%
                            房价指数(较上年同期)                +5.2%      +5.4%
    1345 美国芝加哥采购经理人指数(PMI)                5月        50.9       50.4
    1400 世企研美国消费者信心指数                     5月        96.0       94.2
    1430 美国达拉斯联储制造业活动指数                 5月         --      负13.9
    1700 美国达拉斯联储PCE物价指数截尾均值            4月         --       +1.6%
    2245 新西兰贸易条件(较前季)                    第一季         --       -2.0%
    2300 韩国消费者物价指数(CPI)(较前月)              5月       +0.2%      +0.1%
                                (较上年同期)                    +0.9%      +1.0%
    2300 韩国经常帐收支(亿美元)                       4月         --   盈余100.7
    2350 日本企业资本支出(较上年同期)              第一季         --       +8.5%
    
    5月31日-6月1日
    2330 澳洲AIG制造业指数                            5月         --        53.4
    
    
    附：主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表：
    
    GMT时间   经济指标/活动                       公布时段       现值     预估值

    5月29日(日)
    2350 日本零售销售(较上年同期)                     4月       -0.8%      -1.2%
    
    5月30日(一)
    0100 澳洲HIA新屋销售(较前月)                      4月       -4.7%        -- 
    0130 澳洲企业库存                               第一季      +0.4%       持平
             企业总获利                                         -4.7%      +0.2%
             企业税前获利                                      -15.1%        -- 
    0530 法国国内生产总值(GDP)(较前季)              第一季      +0.6%      +0.5%
    0600 德国进口物价(较前月)                         4月       -0.1%      +0.4%
                     (较上年同期)                               -6.6%      -6.2%
    0645 法国消费者支出(较前月)                       4月       -0.1%      +0.1%
    0700 瑞士KOF领先成长指标                          5月       102.9      102.8
    0800 意大利生产者物价指数(PPI)(较前月)            4月       -0.7%        -- 
                              (较上年同期)                      -4.1%        -- 
    0900 欧元区企业景气指数                           5月        0.26       0.16
               经济景气指数                                     104.7      104.4
               工业景气指数                                     负3.6      负3.6
               服务业景气指数                                    11.3       11.0
               消费者信心指数终值                               负7.0      负7.0
               消费者通胀预期指数                                 3.4        -- 
               生产者通胀预期指数                               负0.7        -- 
    1200 德国消费者物价调和指数(HICP)(较前月)     5月初值       +0.4%      +0.3%
                                 (较上年同期)                    持平      -0.1%
             消费者物价指数(CPI)(较前月)                        +0.3%      +0.3%
                            (较上年同期)                        +0.1%      +0.1%
    1230 加拿大经常帐收支(亿加元)                   第一季  赤字167.7    赤字168
    1230 加拿大工业产品价格(较前月)                   4月       -0.5%        -- 
                           (较上年同期)                         -1.6%        -- 
               原材料价格(较前月)                               +0.7%        -- 
                         (较上年同期)                          -12.5%        -- 
    2245 新西兰建筑许可                               4月       +6.6%        -- 
    2300 韩国工业生产(较上年同期)                     4月       -2.8%      -1.0%
             工业生产(较前月)                                   -1.3%      -0.2%
             服务业产出(较前月)                                 +0.5%        -- 
    2330 日本所有家庭支出(较上年同期)                 4月       -0.4%      -1.4%
             所有家庭支出(较前月)                               +0.2%      -0.6%
    2330 日本求才求职比                               4月        1.34       1.30
             失业率                                              3.2%       3.2%
    (完)    
           
      
      
    经济指标预测或公布日程
    美国与加拿大            日本与韩国        
    欧洲                    澳洲与新西兰      
    中国                      台湾              　 
    已公布经济指标一览
    美国                    日本              
    欧洲                    韩国              
    中国                      香港              
    澳洲                   台湾              

 (整理 杜明霞；审校 张若琪)

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