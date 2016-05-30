主要国家经济指标预测--5月31日****

以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 5月30日(一) 2350 日本工业生产 4月初值 -1.5% +3.8% 一个月预估值 -- +2.6% 两个月预估值 -- -2.3% 5月31日(二) -- 中国对外证券投资资产（分国别） 2015年末 0500 日本建筑订单(较上年同期) 4月 -- +19.8% 房屋开工(较上年同期) +3.5% +8.4% 0100 新西兰NBNZ企业展望指数 5月 -- 6.2% 企业自身活动指数 -- 32.1% 0130 澳洲建筑许可 4月 -3.0% +3.7% 民间住宅建筑许可 -- +2.6% 0130 澳洲经常帐赤字(亿澳元) 第一季 195 211 净出口对GDP的贡献率 0.7% 0.00% 0130 澳洲民间部门信贷 4月 +0.4% +0.4% 房屋信贷 -- +0.5% 0600 德国实质零售销售(较前月) 4月 +0.9% -1.1% (较上年同期) +1.9% +0.7% 0645 法国消费者物价调和指数(HICP)(较上年同期) 5月初值 -0.1% -0.1% 0645 法国生产者物价指数(PPI)(较前月) 4月 -- +0.3% 0755 德国经季节调整失业人数变化(万人) 5月 减少0.5 减少1.6 未经季节调整失业人数(万人) 266.6 270 经季节调整失业率 6.2% 6.2% 经季节调整失业人数(万人) -- 270.6 0800 意大利失业率 4月 11.4% 11.4% 0800 欧元区M3货供额(较上年同期) 4月 +5.0% +5.0% 针对家庭的放款 -- +1.6% 0900 欧元区消费者物价调和指数(HICP)(较上年同期)5月初值 -0.1% -0.2% 0900 欧元区失业率 4月 10.2% 10.2% 0900 意大利CPI(较前月) 5月初值 +0.2% -0.1% (较上年同期) -0.3% -0.5% HICP(较前月) +0.3% +0.2% (较上年同期) -0.3% -0.4% 1000 意大利国内生产总值(GDP)(较前季) 第一季终值 +0.3% +0.3% (较上年同期) +1.0% +1.0% 1230 加拿大国内生产总值(GDP)(较前月) 3月 -0.1% -0.1% GDP(较前季) 第一季 -- +0.2% GDP环比年率 +2.9% +0.8% 1230 美国实质个人支出(较前月) 4月 -- 持平 个人所得(较前月) +0.4% +0.4% 经调整后的个人支出 +0.7% +0.1% 核心PCE物价指数(较前月) +0.2% +0.1% (较上年同期) -- +1.6% PCE物价指数(较前月) -- +0.1% (较上年同期) -- +0.8% 1300 美国CaseShiller 20个城市经季调房价指数 (较前月) 3月 +0.8% +0.7% 未经季节调整房价指数(较前月) +0.5% +0.2% 房价指数(较上年同期) +5.2% +5.4% 1345 美国芝加哥采购经理人指数(PMI) 5月 50.9 50.4 1400 世企研美国消费者信心指数 5月 96.0 94.2 1430 美国达拉斯联储制造业活动指数 5月 -- 负13.9 1700 美国达拉斯联储PCE物价指数截尾均值 4月 -- +1.6% 2245 新西兰贸易条件(较前季) 第一季 -- -2.0% 2300 韩国消费者物价指数(CPI)(较前月) 5月 +0.2% +0.1% (较上年同期) +0.9% +1.0% 2300 韩国经常帐收支(亿美元) 4月 -- 盈余100.7 2350 日本企业资本支出(较上年同期) 第一季 -- +8.5% 5月31日-6月1日 2330 澳洲AIG制造业指数 5月 -- 53.4 附：主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 现值 预估值 5月29日(日) 2350 日本零售销售(较上年同期) 4月 -0.8% -1.2% 5月30日(一) 0100 澳洲HIA新屋销售(较前月) 4月 -4.7% -- 0130 澳洲企业库存 第一季 +0.4% 持平 企业总获利 -4.7% +0.2% 企业税前获利 -15.1% -- 0530 法国国内生产总值(GDP)(较前季) 第一季 +0.6% +0.5% 0600 德国进口物价(较前月) 4月 -0.1% +0.4% (较上年同期) -6.6% -6.2% 0645 法国消费者支出(较前月) 4月 -0.1% +0.1% 0700 瑞士KOF领先成长指标 5月 102.9 102.8 0800 意大利生产者物价指数(PPI)(较前月) 4月 -0.7% -- (较上年同期) -4.1% -- 0900 欧元区企业景气指数 5月 0.26 0.16 经济景气指数 104.7 104.4 工业景气指数 负3.6 负3.6 服务业景气指数 11.3 11.0 消费者信心指数终值 负7.0 负7.0 消费者通胀预期指数 3.4 -- 生产者通胀预期指数 负0.7 -- 1200 德国消费者物价调和指数(HICP)(较前月) 5月初值 +0.4% +0.3% (较上年同期) 持平 -0.1% 消费者物价指数(CPI)(较前月) +0.3% +0.3% (较上年同期) +0.1% +0.1% 1230 加拿大经常帐收支(亿加元) 第一季 赤字167.7 赤字168 1230 加拿大工业产品价格(较前月) 4月 -0.5% -- (较上年同期) -1.6% -- 原材料价格(较前月) +0.7% -- (较上年同期) -12.5% -- 2245 新西兰建筑许可 4月 +6.6% -- 2300 韩国工业生产(较上年同期) 4月 -2.8% -1.0% 工业生产(较前月) -1.3% -0.2% 服务业产出(较前月) +0.5% -- 2330 日本所有家庭支出(较上年同期) 4月 -0.4% -1.4% 所有家庭支出(较前月) +0.2% -0.6% 2330 日本求才求职比 4月 1.34 1.30 失业率 3.2% 3.2% (完) 经济指标预测或公布日程 美国与加拿大 日本与韩国 欧洲 澳洲与新西兰 中国 台湾 已公布经济指标一览 美国 日本 欧洲 韩国 中国 香港 澳洲 台湾 (整理 杜明霞；审校 张若琪)