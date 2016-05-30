台湾债市：10年券105/4R殖利率收高，受美联储主席升息表态带动

* 105/4R殖利率微收高终止连两日跌势

* 因叶伦表态未来几个月升息可能合适

* 明日105/4R区间预估在0.825-0.84%

路透台北5月30日 - 台湾10年期增额公债105/4R 周一发行前交易殖利率收高，终止连两日跌势。交易员表示，由于美联储主席叶伦表态未来几个月升息可能是合适的，带动105/4R随美债殖利率走高，惟标债变数当前，市场追价意愿薄弱，料暂在0.83%附近狭幅盘整。

他们指出，105/4R空单量上日持续缓步增至83亿台币，虽然其中部分来自原券的避险空单，但空单量垫高也增添周六(6月4日)标债时回补券源的压力，且主计处连番下修今年经济成长率，此皆压抑今日该券殖利率弹幅。

〞美国升息对全球债市影响减弱，将回归各国本身经济基本面。〞一位大型证券交易员说。

10年公债105/4二度增额券将于周六标售，市场多数预期105/4R得标利率落在现券标售的0.83%至首度增额券标售的0.85%间。因应端午假期，本周六为弹性放假补上班日，金融市场开市。

另位大型民营银行台债交易员表示，目前距离标债脚步越来越近，市场交投意愿转趋低弱，对价格操作也较保守，预计周六标债前料该券殖利率暂难跳脱区间整理格局。

台湾股市周一收升0.85%，续创一个月新高。分析师表示，受惠美股续扬及摩台指拉高结算激励，台股开高走高顺势跃过8,500点季线关口，短线若能站稳季线且量能温和放大，则有机会向前高挑战。

美国公债价格上周五下滑，美国联邦储备理事会(FED/美联储)主席叶伦表示，如果经济进一步改善，且就业市场收紧，美国逐步升息将是合适的，受此消息带动短债收益率攀升。指标10年期公债 收益率报1.851%，较周四尾盘升约3个基点。

交易员预估，明日105/4R发行前交易殖利率主要区间在0.825-0.84%。

收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值 年 期别 (基点) (亿台币) 期 10 105/4R +0.90 0.8315% 0.8250-0.8320% 78.0

浏览《全球重要经济事件一览表》，请点选

浏览《台湾重要政经日程》，请点选 30 105/7 没有成交 20 105/6 没有成交 10 105/4R 0.8315%

5 105/5 没有成交

3 105/1 没有成交