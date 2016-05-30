表格：外资在韩国股市买超1,217亿韩元，连续第四日买超

路透首尔5月30日 - 韩国证券交易所周一公布，截至0724GMT，外资 在韩国股市买超1,217亿韩元，连续四个交易日买超，期间累计买超4,028 亿韩元(3.3807亿美元)。 以下为三大类投资人单日买卖超记录(单位为10亿韩元，负值代表卖 超)： 日期 外资 机构投资人 散户 ---------------------------------------------------- 5月30日 121.7 -124.6 -35.0 ^5月27日 149.4 -10.7 -176.0 5月26日 6.8 64.4 -95.5 5月25日 124.9 207.6 -336.3 5月24日 -58.6 -61.4 78.9 5月23日 4.2 33.4 -67.5 5月20日 -127.6 150.8 -61.7 5月19日 -21.3 -42.3 31.0 5月18日 36.5 -197.4 121.4 5月17日 -53.4 -52.1 83.2 5月16日 17.0 -39.7 -5.1 5月13日 -142.8 -115.6 218.4 5月12日 24.5 -128.3 110.5 5月11日 69.9 -241.4 130.8 5月10日 36.7 41.0 -124.8 ---------------------------------------------------- 本月以来 316.5 -1,414.2 538.0 ---------------------------------------------------- 今年以来 3,026.5 -1,630.1 -2,045.2 ---------------------------------------------------- 注：^ 为修正后数据。(完)