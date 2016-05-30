版本:
中国
亚洲 | 2016年 5月 30日 星期一 15:31 BJT

表格：外资在韩国股市买超1,217亿韩元，连续第四日买超

路透首尔5月30日 - 韩国证券交易所周一公布，截至0724GMT，外资
在韩国股市买超1,217亿韩元，连续四个交易日买超，期间累计买超4,028
亿韩元(3.3807亿美元)。
    
    以下为三大类投资人单日买卖超记录(单位为10亿韩元，负值代表卖
超)：
    
        日期        外资        机构投资人       散户
    ----------------------------------------------------
     5月30日       121.7         -124.6          -35.0
    ^5月27日       149.4          -10.7         -176.0
     5月26日         6.8           64.4          -95.5
     5月25日       124.9          207.6         -336.3
     5月24日       -58.6          -61.4           78.9
     5月23日         4.2           33.4          -67.5
     5月20日      -127.6          150.8          -61.7
     5月19日       -21.3          -42.3           31.0
     5月18日        36.5         -197.4          121.4
     5月17日       -53.4          -52.1           83.2
     5月16日        17.0          -39.7           -5.1
     5月13日      -142.8         -115.6          218.4
     5月12日        24.5         -128.3          110.5
     5月11日        69.9         -241.4          130.8
     5月10日        36.7           41.0         -124.8
    ----------------------------------------------------
    本月以来       316.5       -1,414.2          538.0
    ----------------------------------------------------
    今年以来     3,026.5       -1,630.1       -2,045.2
    ----------------------------------------------------

    注：^ 为修正后数据。(完)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐